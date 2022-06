Caterina Balivo "fuori forma" in bikini: "Sì, ho preso tre taglie"

Ascolta questo articolo

Bellissima e in forma, Caterina Balivo per anni è stata l’emblema della perfezione estetica: da Miss Italia alla Rai, dove ha condotto diversi programmi di successo, la Balivo ha sempre sfoggiato un fisico da modella, con sedere scolpito e gambe chilometriche. Nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram, invece, la conduttrice mostra una silhouette decisamente più morbida, con qualche chilo in più rispetto al passato.

Caterina Balivo resta bellissima e magra, ma i più maligni non hanno perso tempo a notare come sia ingrassata e a sottolinerare come la trovino “fuori forma”. A stretto giro è arrivata la replica indiretta di lei, che ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di mostrarsi come non è realmente, né di arrestare a ogni costo il tempo che scorre inesorabile.

Caterina Balivo ammette di essere ingrassata

Raggiante nel suo due pezzi bianco, Caterina Balivo si è mostrata al suo milione di followers di Instagram in forma smagliante, anche se con qualche chilo in più rispetto al passato. A 42 anni, la conduttrice quei chili in più non solo non li nega, né li nasconde, ma li rivendica con orgoglio, scrivendo parole che sembrano essere un vero e proprio manifesto della body positivity, ovvero dell’accettazione del proprio corpo così com’è, con gli anni che ha e le sue caratteristiche peculiari.

“Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne” ha dichiarato senza mezzi terini Caterina Balivo, che ha invitato le donne a godersi la vita amando il proprio corpo e senza il costante assillo dell’età che avanza. “Tra dieci anni voglio essere una bella cinquantenne” ha proseguito la conduttrice, “e a cinquanta anni non voglio dimostrarne quaranta”.

Questo però non toglie che sia bello e soddisfacente prendersi cura di sé perché, come la Balivo ha giustamente sottolineato: “A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando”.