Caterina Balivo e la preziosa mascherina realizzata da Flavia Padoan

Caterina Balivo è una delle showgirl maggiormente seguite dai milioni di telespettatori italiani ed è al tempo stesso molto presente sul suo profilo Instagram, dove tiene aggiornati i fan. La presentatrice napoletana ha pubblicato una foto che la vede in macchina con una mascherina d’oro capace di destare subito l’attenzione dei followers, che le hanno posto tante domande.

Le fan si sono dette curiose di sapere dove ha comprato questa mascherina, alla ricerca di informazioni anche sul costo. Questo è il commento di una delle follower che ha scritto: “Bella la mascherina, dove le hai prese, le hai trovate per i bimbi, buon lavoro e complimenti come sempre”. Un’altra ha invece sottolineato lo stile della sua mascherina: “Molto fashion, che marca è la mascherina”.

Caterina Balivo ha accompagnato la foto con una didascalia, attraverso la quale ha voluto ringraziare l’affetto dei milioni di telespettatori. Queste sono state le parole della padrona di casa di “Vieni Da Me”, che ha affermato: “Grazie, ieri mi avete inondata di affetto, ci vediamo oggi in diretta, intanto volevo chiedervi, ma voi, l’allitterazione, quando l’avete studiata? Già in seconda elementare? Perché io questa mattina ho dovuto fare un ripasso veloce per spiegarla a mio figlio”.

Molti dei followers della Balivo hanno tenuto a sottolineare la stima nutrita nei confronti della nota conduttrice, facendole anche i complimenti per il successo della trasmissione, finalmente tornata in onda dopo la sospensione causata dall’emergenza Coronavirus, ritorno di cui la Balivo si dichiara molto felice.

Un’altra fan ha voluta ringraziare la conduttrice utilizzando questi termini: “Meriti tutto l’affetto che hai ricevuto, perché al di là del programma non hai interrotto il filo con tutti noi nemmeno in un secondo delle tue giornate: sei persona vera, perché totalmente permeata di umanità”.