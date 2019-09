Caterina Balivo criticata dalla suocera: "Oscena!”

Caterina Balivo è tornata a lavoro dopo la pausa estiva. Lo scorso lunedì è infatti tornata in onda la seconda edizione del programma “Vieni da me”, il salotto del pomeriggio di Rai Uno che piace tanto ai telespettatori italiani. Ciò che piace un po’ meno sono gli outfit che Caterina Balivo sfoggia durante la conduzione del suo programma.

Il suo abbigliamento infatti divide in due il pubblico italiano, che non sempre approva outfit ed acconciature. Ma la scelta di capi ed accessori della Balivo non viene criticata solamente dagli haters sui social, ma anche da persone che sono molto più vicine alla bella conduttrice. Caterina ha infatti condiviso con i suoi followers le critiche ricevute da sua suocera, la signora Mirella.

Attraverso alcune Instagram Stories, si vede infatti la signora Mirella criticare aspramente le scelte fatte da Caterina Balivo per quanto riguarda i look sfoggiati in tv. Dopo la diretta televisiva, la nota conduttrice è infatti andata nel parco, dove ha incontrato la suocera che l’ha fortemente criticata senza peli sulla lingua.

Secondo la signora Mirella è completamente bocciato il completo rosa della prima puntata, che a suo dire la faceva apparire troppo magra. Per non parlare poi dei suoi capelli, troppo schiacciati e piatti. “Oscena! Sul look non transigo. Il vestito di oggi andava bene, quello di ieri era tremendo, da pinocchietto. Oggi invece benissimo. Io dico la verità! Quando sarò autrice, vedrò di sistemare le cose, capelli e altro…” – ha esordito la signora Mirella.

Così, con una vena di ironia, Caterina Balivo ha deciso di accogliere i consigli della suocera, lanciando un appello su Instagram rivolto alla sua parrucchiera: “Non mi fate arrabbiare mia suocera sui capelli!”. Un divertente siparietto tra la Balivo e la suocera, che ha mostrato la forte sintonia e la complicità che le unisce da anni.