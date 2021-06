Caterina Balivo conferma la sua scelta, adesso è lei a dire “no” alla TV

E’ davvero spiazzante la decisione di Caterina Balivo, che in un’intervista a Il Mattino ha spiegato che la tv non sarà più un impegno quotidiano per lei. La conduttrice, da oltre 15 anni in tv con trasmissioni live che la vedevano impegnata tutto il giorno, ha deciso di dare una direzione diversa alla sua vita.

Il poadcast “Ricomincio dal no” che ha lanciato da poco, in cui intervista personaggi famosi, è un po’ quello che ha fatto lei, che ha ricominciato da un no incassato molti anni fa, ma che l’ha fatta stare molto male. La vicenda risale esattamente a dodici anni fa, quando lei viveva ancora a Roma e aveva comprato casa da poco. La conduttrice era al timone di ‘Festa Italiana’, programma di successo, ma qualcuno aveva deciso di non affidarle più la trasmissione.

Quel “no” per lei fu una tragedia e non volle accettare alcuna altra proposta, piuttosto si trasferì a Milano con quello che poi è diventato suo marito. Guido Maria Brera. La Balivo da quel “no” però è risorta e ha fatto tanto altro, molto più di quello che probabilmente si sarebbe aspettata.

Per lei si è aperto un nuovo ciclo per la carriera, infatti ha cominciato a lavorare come autrice per nuovi programmi, ha scritto un libro e ha avuto anche dei figli. Quello che era successo alla fine aveva cambiato in meglio la sua vita. Adesso ha deciso di dire no alla tv, e in questo anno di pandemia ha capito che rallentare e vivere in modo diverso la quotidianità era la cosa giusta da fare.

Caterina non condurrà più programma che la terrebbero impegnata tutto il giorno, perché non vuole stare troppo tempo lontana dai suoi figli, vuole stare con loro anzi il più possibile. Il Covid le ha permesso di riflettere molto, e le ha fatto capire che quello che vuole è stare il più possibile con la sua famiglia.