Caterina Balivo: "A 40 anni non ho più spasimanti"

La bella conduttrice partenopea ha rilasciato una lunga intervista per il settimanale Oggi, durante la quale si è confessata in merito ai suoi desideri ed ai suoi obbiettivi. Alla soglia dei quarant’anni, Caterina Balivo, afferma di non poter fare alcun bilancio della sua vita a causa del suo carattere perennemente irrequieto.

“Vivo qui ma vorrei essere altrove. Ho un lavoro e vorrei fare qualcosa di diverso. Sono mamma di due figli e desidero il terzo” inizia a raccontare la donna. Successivamente spiega che, per lei, sarebbe bellissimo pensare ad una terza gravidanza ma allo stesso tempo si mostra spaventata dai nuovi equilibri. Con un terzo figlio, secondo la conduttrice, sarebbe di nuovo una corsa contro il tempo.

Inoltre, continua Caterina, un altro bambino toglierebbe inevitabilmente le sue attenzioni agli altri figli, Guido Alberto e Cora, ed al marito Guido Maria Brera: “Testa e cuore sono in conflitto“. Ma alla domanda relativa a chi la spunterà tra i due non ci sono dubbi: “Vincerà la testa perchè ho un marito che dice no”.

E proprio con Guido, Caterina confessa di aver avuto un progetto televisivo che però non sarebbe ancora andato in porto: la donna afferma di non aver ancora trovato un accordo con il marito, in quanto cambierebbero idea in continuazione. Inoltre, la conduttrice avrebbe anche dichiarato: “Lui non può pretendere di conoscere la televisione meglio di me, e su! Insomma abbiamo litigato e il programma è morto lì”.

Concludendo l’intervista Caterina sposta l’attenzione sulla sua gelosia nei confronti del marito, della quale non ha mai fatto mistero: la stessa confessa che, dopo dieci anni, gli controllerebbe ancora il telefono. Mentre per quanto riguarda i suoi spasimanti afferma: “Nooo, non mi fila nessuno e la cosa mi dà pure fastidio. Vorrei capire se è paura di mio marito o se sono diventata un cesso”.