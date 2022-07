Caso Ricky Martin: il nipote ritira le accuse di incesto, la replica del cantante

Ascolta questo articolo

La notizia delle accuse rivolte nei confronti di Ricky Martin, famosissimo cantante e attore di origine portoricana, dal nipote Dennis Yadiel Sanchez hanno fatto il giro del mondo. Ad inizio luglio 21enne aveva richiesto, ed ottenuto, un ordine restrittivo nei confronti del famoso zio, che accusava di persecuzioni e minacce in seguito alla fine della loro relazione se**uale.

Giovedì si è tenuta l’udienza davanti ad un giudice portoricano, alla quale l’accusatore ha partecipato via Zoom, durante la quale il 21enne ha ritirato le accuse, facendo decadere l’ordine restrittivo. In seguito all’udienza, Martin ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito a quanto successo, chiarendo che non aveva potuto parlare pubblicamente finora della vicenda in accordo alle regole di Portorico.

“Sono oggi davanti alle videocamere perché ho bisogno di parlare per iniziare il mio processo di guarigione. Per due settimane non ho potuto difendermi, perché stavo seguendo la procedura in cui la legge mi obbligava a non parlare fino all’udienza col giudice, e fino a che le accuse non fossero state dichiarate false“, spiega la star 50enne. Sia il team legale del cantante che suo fratello Eric Martin avevano dichiarato negli scorsi giorni che il Dennis accusa gravi problemi mentali.

“Dirò la verità, è stato doloroso“, dice Martin, spiegando l’effetto devastante che le accuse ha avuto su di lui, sulla sua famiglia e sui suoi amici. Nei confronti del nipote, Ricky dice: “Gli auguro il meglio, e spero che possa trovare aiuto, in modo tale che possa iniziare una nuova vita piena di amore, verità e gioia, e che non faccia male a nessun altro“. A causa dell’accusa di incesto, la star rischiava fino a 50 anni di prigione, secondo la legge di Portorico.

Martin ha dichiarato il suo intento di dare priorità alla sua guarigione, attraverso la musica. “Non vedo l’ora di tornare sul palco. Non vedo l’ora di tornare davanti alle videocamere ed intrattenere, è quello che mi riesce meglio“. Infine il cantante ringrazia gli amici e i fan, che hanno sempre creduto in lui. “Non sapete che forza mi avete dato con ogni commento che avete scritto sui social media“, ha commentato.