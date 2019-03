Caso Riccardo Fogli-Isola dei Famosi, Fabrizio Corona annuncia conferenza stampa: "Dichiarazioni straordinarie"

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, è tornato a far parlare di sé dopo le polemiche per il suo video messaggio mandato in onda nel corso della puntata di lunedì 4 marzo del reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi “L’Isola dei famosi”, che ha scatenato l’ira del pubblico televisivo e non solo.

All’indomani dei fatti, non solo l’opinionione pubblica si è profondamente indignata per questa trista pagine di televisione, ma anche Mediaset ha fatto sentire la sua voce, puntando il dito contro il capo struttura del programma, ed alcuni autori – ancora non è dato sapere di preciso quali autori – che sono stati prontamente sollevati dalle loro funzioni con effetto immediato.

Fabrizio Corona annuncia nuovi sviluppi sul caso Riccardo Fogli

L’ex marito di Nina Moric sembra averne combinata un’altra delle sue e se c’è chi grida al complotto – alcuni utenti social hanno avanzato l’ipotesi che in realtà non c’è affatto un tradimento ai danni di Fogli quanto una storytelling creata ad arte per far parlare ed aumentare la notorietà dei personaggi coinvolti – c’è anche chi ha messo in giro la voce che l’ex re dei paparazzi avrebbe preso un compenso stellare per questo suo ultimo intervento televisivo, pari a 50mila euro.

Notizia assolutamente falsa, tiene a precisare Corona, che nel frattempo ha organizzato una conferenza stampa nei suoi uffici nel capoluogo meneghino , a partire dalle 15 del 7 marzo. Fabrizio è già stato al centro di clamorose polemiche in occasione della sua ospitata al “Grande Fratello Vip”, dove si è ritrovato a fornteggiare la conduttrice Ilary Blasi, che ha rivangato delle questioni legate al passato – un presunto tradimento del marito Francesco Totti con la showgirl Flavia Vento -.

Persone vicine a Fabrizio Corona assicurano che l’ex di Nina Moric e Belen Rodriguez – che ha avuto pubblicamente delle parole molto dure nei confronti di Corona – parlerà della vicenda Riccardo Fogli con delle dichiarazioni straordinarie senza esclusione di colpi, quindi l’ex re dei paparazzi sarà disponibile anche per delle interviste di approfondimento.