Il caso Pamela Prati e Mark Caltagirone sta ancora tenendo banco sui giornali di gossip e non solo. A tal proposito, il settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha voluto dare alcune testimonianze che riguardano le due agenti della showgirl Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Dopo Georgette Polizzi e Romina Bandera sembra che anche Stefania Nobile e Wanna Marchi abbiano avuto da ridire riguardo le due donne.

Il giornale di Alfonso Signorini ha pubblicato alcuni messaggi che Pamela Perricciolo infatti, avrebbe inviato proprio alla figlia di Wanna Marchi intorno al 6 di maggio. Tre messaggi molto particolari ma che hanno sollevato ulteriori dubbi sull’onestà delle due manager di Pamela Prati. “Sono felicissima per voi, ho un’agenzia di management e sponsor e vorrei fare una chiacchieratina. Mai dire mai, le lascio il mio numero e le chiedo scusa per il disturbo! Forza! Pamela”.

Non è finita qui, perchè Stefania Nobile asserisce che la stessa Perricciolo le avrebbe chiesto di controllare l’agenzia, ovvero la Aicos Management, considerata a suo avviso una delle più note per sponsor e reality. Come ormai ben sappiamo, non più tardi di qualche settimana fa, Wanna Marchi e sua figlia Stefania hanno rivelato di essersi costruite una nuova vita in Albania come imprenditrici.

Proprio per questo motivo, Pamela Perricciolo avrebbe mandato un messaggio molto particolare alla Nobile dove asseriva “Adesso potete tornare in Italia perché al vostro posto hanno messo me ed Eliana per il matrimonio della Prati. Quindi le due cattive siamo noi, potremmo fare una società” corredando il tutto con cuoricini ed emoticon sorridenti.

Sempre al settimanale Chi, Stefania Nobile ha rivelato di non aver mai voluto replicare e di non avere nessuna intenzione di farlo in futuro dal momento che sia lei che sua madre hanno sbagliato e anche pagato: “Per la cronaca, non abbiamo mai risposto. E mai lo farò” ha infatti concluso la Nobile.