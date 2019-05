Caso Prati – Caltagirone, parla il vero Mark: "Esisto! Io plagiato come Pamela Prati"

Il dubbio che sta attanagliando milioni di italiani forse potrebbe essere fugato proprio da Mark Caltagirone: se da una parte Pamela Prati ha infatti deciso di svuotare il sacco raccontando la sua verità a Verissimo davanti a Silvia Toffanin, dall’altra c’è comunque una persona che su Instagram non solo sostiene di essere Mark Caltagirone ma soprattutto di essere stata plagiato.

Oltretutto, l’uomo in questione rivelerebbe di essere stato pagato per interpretare il ruolo di marito della showgirl del “Bagaglino” e di essersi ritrovato coinvolto in questa vicenda solamente per aver risposto ad un annuncio di lavoro dove cercavano un uomo che avrebbe dovuto usare il proprio profilo Instagram per svolgere delle attività.

”Io su questo profilo dovevo solo fingermi ‘Marco Caltagirone’ futuro sposo di Pamy e qualora loro me lo richiedessero sponsorizzare aziende attraverso foto dove non si vedesse totalmente il viso. Ora siamo arrivati al punto in cui sulla mail dove io comunicavo con queste persone non ricevo più notizie da giorni. E non è tutto…” ha infatti rivelato l’uomo. Mark Caltagirone dunque sembra essere stato tirato in mezzo ma soprattutto si è detto pronto a svuotare il sacco raccontando la sua verità.

”E certo, ora fa comodo dire che non esisto…non ci sto!” ha ancora chiosato l’uomo furioso per quanto successo ma soprattutto amareggiato dalle parole usate sia da Eliana Michelazzo che da Pamela Prati nelle loro confessioni. Moltissime infatti sono state le domande da parte degli utenti del web sul profilo Instagram di Mark Caltagirone alle quali l’uomo ha finalmente risposto.

”Mi scusi. Da quanto deduco anche lei è stato plagiato da questa fantomatica storia che ha davvero dell’assurdo. Uscire allo scoperto e raccontare la verità è la scelta migliore…seppur difficile. In bocca al lupo” ha scritto infatti una follower mentre l’uomo ha continuato a ribadire di essere stato messo in mezzo a tutta questa bagarre ma di essere l’ennesima vittima.