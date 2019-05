Caso Prati – Caltagirone, Gianni Sperti furioso per una sua foto rubata: "Non mettetemi in mezzo”

Un caso ancora irrisolto che porta alla luce il profilo fake di Marck Caltagirone: è infatti dalla giornata di giovedì 16 maggio che tale profilo sta tenendo banco sui siti di gossip ma soprattutto. Purtroppo in questa bagarre mediatica sembra esserci finito anche l’opinionista del dating show “Uomini e Donne“, ovvero Gianni Sperti.

Tutto infatti è iniziato quando il profilo di Marck Caltagirone ha annunciato, purtroppo, la fine della sua relazione con Pamela Prati. Questa sicuramente è stata la scappatoia per mettere la parola fine a tutto, considerando anche che l’immagine dell’ex icona del Bagaglino, per non parlare poi di quella delle sue due agenti, è stata compromessa per sempre.

Dulcis in fundo, sembra proprio che in una delle sue Instagram Stories, tale Marck Caltagirone abbia avuto il coraggio di utilizzare una foto di Gianni Sperti, nella quale ha tagliato il volto dell’ex ballerino di “Amici”; si tratta di uno scatto del backstage di una trasmissione Mediaset, che sembra abbia lo scopo di testimoniare la volontà di mostrarsi finalmente ai telespettatori dopo settimane di assoluto mistero.

Fortunatamente, Sperti si è accorto di questo ignobile furto e ha immediatamente voluto prendere le distanze da questo affaire mediatico che sta tenendo banco da più settimane. “Ho saputo che è stata rubata ed utilizzata una mia foto da tale Mark Caltagirone. Io non so chi c’è dietro ma chiunque esso sia eviti di mettermi in mezzo a questa pantomima. Non permetto ad alcuno di usare una mia foto perché è un reato perseguibile legalmente”, ha infatti scritto l’opinionista di “Uomini e Donne”.

Non ci resta dunque che attendere per sapere ulteriori novità in merito, magari direttamente dalla protagonista Pamela Prati. In questi giorni la stessa, nonostante le critiche e le polemiche, aveva deciso di non rispondere più alle varie domande sul suo matrimonio e su Marck Caltagirone, lasciando intendere che le cose andavano bene, ma purtroppo così non è stato.