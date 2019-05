Caso Pamela Prati: la fotografia mostrata di Mark Caltagirone era di Marco Di Carlo

Con l’ultima intervista a “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato, Pamela Prati rivela tutta la verità. L’ex primadonna del “Bagaglino“, come riportano le ultime anticipazioni, ha ammesso che il suo fidanzato Marco Caltagirone non è mai esistito.

La confessione è avvenuta il giorno dopo a quella fatta da Eliana Michelazzo a “Live – Non è la D’Urso“. L’agente della showgirl, in questa circostanza, ha ammesso di non aver mai visto Marco Caltagirone da vicino, confermando successivamente di essere una vittima di questo sistema poiché fidanzata con un “fantasma” di nome Simone Coppi per dieci anni. Per questo motivo, decide di denunciare Pamela Perricciolo alle autorità.

Gli ultimi aggiornamenti

Restano però ancora alcuni dubbi sul caso di Pamela Prati. Con la confessione della cantante, in molti si sono domandati chi è l’uomo che ha mostrato a Silvia Toffanin e a Barbara D’Urso. La questione viene risolta immediatamente dal settimanale “Oggi“, diretto dal giornalista Umberto Brindani.

La rivista rilascia una intervista esclusiva a Marco Di Carlo, manager molto conosciuto nell’ambiente di Mediaset: “Ho appreso da voi (riferendosi al settimanale Oggi n.d.r) che la mia fotografia è stata carpita e utilizzata per accostarmi alla signora Pamela Prati in relazione alla vicenda del matrimonio con tale Mark Caltagirone”.

Le sue dichiarazioni non si fermano qui: “Atteso che questa immagine che mi raffigura anche insieme con una delle mie figlie è stata utilizzata senza la mia autorizzazione, non so neanche in che modo appresa dai soggetti che l’hanno usata, ho già dato mandato al mio legale, per le più opportuni azioni legali a mia tutela”.

Per il momento non si hanno altre informazioni su Marco Di Carlo, ma di sicuro nelle prossime settimane potrebbe rilasciare alcune interviste per chiarire la sua posizione. Purtroppo, non si tratta del primo uomo a cui viene rubata la propria immagine con l’obbiettivo di incassare più denaro possibile.

Infatti, solamente negli Stati Uniti, nel 2018, gli americani in cerca di amore online hanno perso 143 milioni di dollari per truffe, mentre in Italia nell’ultimo periodo sono aumentate le denunce su questi casi.