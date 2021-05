Caso Lukaku, Giulia D’Urso minacciata di morte: "Mi stanno massacrando"

Ha suscitato grande clamore mediatico la festa di compleanno clandestina di Romelu Lukaku, campione dell’Inter, che è stata interrotta dalla polizia e rovinata dalle conseguenti multa fatte ai presenti: non solo giocatori dell’Inter (tra gli altri, è certa la presenza di Ivan Perisic, Ashley Young e Achraf Hakimi), ma anche del Milan e della Fiorentina; questi ultimi, tuttavia, pare si trovassero già in camera al momento dell’irruzione degli agenti.

In realtà, pare che più che una festa si trattasse di una semplice cena, ma questo non cambia lo stato dei fatti e comunque c’è stata un’infrazione della normativa anti-Covid. Eppure resta un mistero: chi è stato ad avvisare la Polizia di quanto stava succedendo nel lussuoso hotel 4 stelle “The square” di via Albricci, vicino al Duomo? Chi ha chiamato materialmente il 112 per denunciare una “cena clandestina”?

L’ex corteggiatrice Giulia D’Urso accusata di aver chiamato il 112

I sospetti sono ricaduti quasi subito su un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché attualmente influencer su Instagram. Lei è la pugliese Giulia D’Urso, di 26 anni, che effettivamente figurava nella lista degli invitati. Una volta che si è diffuso il suo nome, il web è impazzito e sul profilo Instagram della ragazza sono cominciati a piovere insulti e persino minacce di morte.

A rivelarlo è stata lei stessa, tra le lacrime, in alcune storie pubblicate poco fa sempre sul popolare social. La D’Urso ha ribadito con forza di essere completamente estranea alla vicenda: non è stata lei a fare la “spia” e ha intenzione di denunciare chi ha fatto il suo nome, mettendola in mezzo a una storia della quale assicura di non sapere nulla. Tra le lacrime, la bella Giulia ha ammesso di essersi resa conto proprio in questa circostanza dell’enorme pericolosità dei social.

“È da stamattina che vengo massacrata da gente che, senza sapere né avere un minimo di prova, mi augura la morte” ha fatto sapere piangendo, “mi dice che sono un infame, una deficiente, che ho fatto tutto questo casino per due follower…”. E non si fatica a crederle, visto che già in passato è successo che personaggi mediatici fossero letteralmente massacrati sul web per delle colpe vere o più spesso solo presunte.