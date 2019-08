Caso Kinnunen-Oradei-Osvaldo, Milly Carlucci svela un retroscena sulla sua sfuriata: "Era tutto concordato"

Milly Carlucci intervistata dal settimanale DiPiù è tornata a parlare della sua sfuriata contro il ballerino Stefano Oradei avvenuta in diretta durante Ballando con le Stelle rivelando un retroscena inedito. Infatti durante le registrazioni del programma alcuni giornali aveva pubblicato delle foto in cui Stefano Oradei e Veera Kinnunen, anche lei ballerina di Ballando, fidanzati da più di 10 anni, litigavano violentemente.

Il ballerino soprattutto era stato immortalato in atteggiamenti troppo aggressivi nei confronti della fidanzata ed all’origine della lite c’era la gelosia di Oradei nei confronti di Dani Osvaldo, ex calciatore e partner di ballo della Kinnunen nel programma.

In seguito alla pubblicazione di quelle foto, la conduttrice Milly Carlucci aveva preteso che Stefano Oradei si scusasse in diretta non solo con la sua fidanzata Veera Kinnunen ma anche con il programma ed il pubblico, tuttavia l’atteggiamento della Carlucci, che in puntata arrivò a rimproverare al ballerino la sua immaturità, non è piaciuto ad alcuni telespettatori, giudicandolo troppo duro e fuori luogo poiché la vicenda riguardava soltanto la coppia di ballerini e non doveva essere raccontata in diretta in quel modo.

In questi giorni, tuttavia, dopo che Veera Kinnunen e Dani Osvaldo hanno ufficializzato la loro storia, Milly Carlucci è ritornata sull’argomento e sulla sua sfuriata in diretta ha affermato: “Non si è trattato di nessuna sfuriata, ma di un momento concordato con Stefano e Veera” ed alla domanda se si fosse pentita del rimprovero al ballerino ha precisato: “Stefano voleva chiedere scusa per il comportamento aggressivo sia a Veera sia a noi della produzione. Questa cosa non è stata capita eppure a me sembrava chiara”.

La conduttrice infine ha dichiarato che un atteggiamento aggressivo non è mai giusificabile, soprattutto nei confronti di una donna ed ha aggiunto che se per esigenze del programma è necessario che una coppia vada fuori per girare un filmato ci deve andare, non può rinunciarvi per gelosia o per paura di perdere il partner.

Secondo alcuni rumuros degli ultimi giorni poi, sembrerebbe che l’anno scorso invece fu proprio Stefano ad invaghirsi della sua ballerina nel programma Jessica Notaro, ma la notizia non è stata confermata dai diretti interessati.