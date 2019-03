Caso Fogli-Isola dei Famosi, Fabrizio Corona in conferenza stampa: "Gli chiedo scusa, mi sento una me**a"

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, è tornato a far parlare di sé per le sue dichiarazioni fatte nel corso della conferenza stampa straordinaria organizzata in fretta e furia giovedì 7 marzo, in seguito alla bufera mediatica per le sue parole contro il naufrago Riccardo Fogli durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi “L’Isola dei Famosi”.

Corona torna a parlare del caso Fogli facendo mea culpa, perché il suo video messaggio – in cui ribadiva di avere delle prove circa il presunto tradimento della moglie di Fogli – non solo ha procurato nocumento e dolore nel celebre cantante del gruppo dei Pooh – i cui componenti hanno rilasciato delle bellisisme dichiarazioni per sostenere il fraterno amico Riccardo – ma ha anche procurato il licenziamento in tronco del capo struttura del programma, così come di altri autori.

Il mea culpa di Fabrizio Corona

L’ex marito di Nina Moric – che in queste ultime ore è ritornata sui social dettagliando il motivo del suo recente sfogo contro Belen Rodriguez – ha fatto un doveroso passo indietro nei confronti di una vicenda che forse è sfuggita di mano a tutti, a cominciare dagli addetti ai lavori che non hanno ben soppesato l’intervento di Corona e la reazione che tutto ciò avrebbe potuto scatenare.

Si, perhé si è scatenato un inferno di critiche e di polemiche, oltre naturalmente ad una valanga di offese nei confronti non solo di Corona, ma anche di Mediaset, che nelle ultime ore ha dovuto incassare anche il dietro front di uno degli sponsor del programma, Caffé Borbone, che ha preferito non proseguire la collaborazione con “L’Isola dei Famosi”, proprio in considerazione dei fatti avvenuti in puntata lo scorso lunedì.

Nel corso della sua conferenza stampa Corona ha dichiarato: “Il pianto di Fogli è stato quello di una persona ferita, di una persona impotente, che non poteva fare la figura del duro” – quindi ha aggiunto – “Ho provato a immedesimarmi in lui e mi sono rivisto in galera” – per poi continuare con – “Ho ferito una persona che non meritava di essere ferita, non bisogna fare del male alle persone impotenti“.

L’ex re dei paparazzi ammette la sua sconfitta da un punto di vista umano, in tal senso le sue parole: “Dal punto di vista umano mi sento una m***a e gli chiedo scusa, non andava fatto. È stato il punto più basso della mia carriera“. Poi Corona è passato a precisare di non aver percepito nessuna delle cifre che sono circolate sul web nelle ultime ore – cioè 50mila euro per un video di due minuti -.

Fabrizio tiene a precisare, quasi a volersi discolpare in parte, che il video mandato era molto più lungo di quello poi mandato in onda, dunque le scelte fatte dal capo progetto e dagli autori su cosa mandare in onda e su cosa tagliare non gli appartengono. Sugli attacchi fatti da Belen, Corona ha replicato dicendo che da ex compagna poteva farli con un messaggio privato, così come ha fatto Cecilia Rodriguez.