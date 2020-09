Caso di positività Covid-19 al Grande Fratello Vip: la situazione

Sembra che il Coronavirus non voglia in alcun modo sentir ragione di calare la sua infettività ed il suo numero di contagi. Nonostante gli immensi sforzi fatti a livello mondiale, tentando di limitare i contagi, sembra che la curva epidemiologica sia destinata ad aumentare inevitabilmente. Anche il mondo televisivo ha avuto non pochi problemi nel provare a contenere i contagi e allo stesso tempo, rispettare le scalette dei programmi tv.

Solo poco tempo fa infatti si è appresa la notizia di problemi in casa Rai. Data la positività di alcuni tecnici, si sono trovati costretti a rinviare la messa in onda di programmi come “Elisir” e “Speciali I Soliti Ignoti”. Anche la Mediaset non può di certo vantare una situazione idilliaca sul fronte contagi.

“TvBlog” infatti rivela che, a poche ore dalla partenza ufficiale, il famoso reality show “Grande Fratello Vip 5” sta affrontando un allarmante contagio nel gruppo di lavoro del reality. La domanda sorge spontanea: cosa accadrà adesso? l’inizio dello show verrà slittato? Molto probabilmente no. Sembra infatti che nessun comunicato ufficiale sia stato diramato dalla Mediaset, confermando quindi l’inizio del programma per il prossimo lunedì.

Intanto verranno effettuati, nuovamente, tutti i controlli dei partecipanti alla casa, per evitare delle spiacevoli sorprese. Sul fronte Rai invece sembra che abbiano abbracciato l’idea di numerosi rinvii dei programmi, partendo proprio dal famoso show del sabato sera “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci, che sarebbe dovuto iniziare questo sabato, ma è stato slittato a causa della positività al virus da parte di Daniele Scardina e Samuel Peron.

Rinvio anche per “Elisir” e “Speciali I Soliti Ignoti”, ma nonostante ciò Amadeus aveva comunque registrato un cospicuo numero di puntate, pronte per essere messe in onda. Non resta dunque che attendere nuovi risvolti per quanto riguarda il contagio del GF Vip, scoprendo come affronteranno gli autori questa situazione emergenziale.