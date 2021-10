Caso Dayane, la scomparsa di Nego do Borel dura un giorno: il cantante è stato trovato in un motel a nord di Rio

Il caso legato a Dayane Mello a “La Fazenda“, reality show brasiliano in onda su Record Tv, sta facendo discutere tutto il mondo. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” è stata vittima di molestie da parte del cantante Nego Do Borel, che tra l’altro in passato ha già ricevuto delle accuse di violenze domestiche.

Ultimamente in merito a questo argomento ha indagato anche “Le iene”, ove si viene a scoprire che la modella brasiliana è stata molestata senza esserne a conoscenza. Il tutto è successo durante una serata ad alto tasso alcolico, ove le telecamere della trasmissione hanno mostrato Nego Do Borel mentre palpa Dayane Mello (ma proprio in queste settimane si sta facendo avanti l’ipotesi dello stupro).

Nego, che è stato eliminato immediatamente da “La Fazenda”, in un video su Instagram ha smentito immediatamente di aver qualcosa di male nei confronti di Dayane Mello: “Dopo che lei ha rifiutato le mie avances siamo andati a dormire, la polizia ha scoperto che non c’è stato nessuno stupro. Non voglio venire etichettato come un criminale. Finirò per togliermi la vita”.

Come si può apprendere dai media brasiliani Roseli Viana, la madre di Nego, ha comunicato che il figlio avrebbe fatto perdere le sue tracce e la polizia locale starebbe già indagando sulla sua scomparsa. La donna si sarebbe recata nei giorni scorsi al dipartimento di polizia, avvisando dello stato depressivo del figlio.

L’allarme, fortunatamente, è durato solamente poche ore. Il sito “Correio Braziliense” rivela che il cantante è stato ritrovato in un motel di Vila Isabel, a nord di Rio, nel primo pomeriggio del 5 ottobre: “Volevo isolarmi, perché sto attraversando un momento molto difficile” ha affermato Nego do Borel poco dopo aver incontrato sua madre a Cidade da Polícia, uno spazio appartenente alla Polizia Civile dello stato di Rio de Janeiro ubicato a Jacaré.