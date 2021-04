Caso ArcelorMittal, operaio licenziato: Sabrina Ferilli interviene e l’azienda ci ripensa

L’azienda AcelorMittal in questi giorni è al centro di un’aspra polemica dopo aver preso la decisione di licenziare un proprio operaio reo di aver pubblicato un post su Facebook con cui invitava a seguire la fiction di Canale 5 “Svegliati amore mio” dove Sabrina Ferilli interpretava il ruolo di una madre alle prese con la malattia della figlia e la sua battaglia per dimostrare che la responsabilità di tutto questo era da ricercarsi nell’emissione di polveri sottili di un’acciaieria.

Ciò che portato l’azienda a prendere una così forte presa di posizione non sarebbe tanto la condivisione del post, quanto i termini denigratori e offensivi che l’operaio avrebbe usato nei confronti di AcelorMittal. La decisione del licenziamento, comunque, ha provocato tanto stupore e sgomento non solo tra il personale della fabbrica.

AcelorMittal potrebbe revocare il licenziamento di Riccardo Cristello

In queste ore, infatti, la stessa Sabrina Ferilli si è dichiarata disponibile a sostenere in pieno la causa dell’operaio, offrendosi di pagare le spese legali e lo stipendio dell’uomo. Questo intervento sembra essere stato decisivo nella questione, visto che – come riporta il sito FanPage – l’azienda ha fatto sapere di essere disposta a tornare sui suoi passi.

AcelorMittal fa sapere che le giustificazioni dell’operaio Riccardo Cristello confermano la decisione dell’azienda, tuttavia rendono noto “la propria disponibilità ad un confronto analogo a quello avuto recentemente con altro dipendente, all’esito del quale, a fronte della presentazione di adeguate scuse, l’azienda ha deciso di revocare il licenziamento“.

Quindi ora tutto sarebbe nelle mani di Cristello e di come si porrà rispetto alla questione. Nel frattempo arrivano anche i ringraziamenti del sindacato Usb di Taranto nella persona di Francesco Rizzo, il coordinatore provinciale: “Ringraziamo Sabrina Ferilli per la sensibilità e la solidarietà dimostrate in queste ultime ore, l’attrice ha telefonato a Riccardo Cristello dopo aver appreso che il lavoratore dello stabilimento siderurgico di Taranto era stato licenziato. A Sabrina Ferilli va il ringraziamento, mio e di tutto il sindacato che rappresento, per aver offerto al lavoratore la propria immediata disponibilità a sostenere le spese legali, oltre al pagamento di uno stipendio“.