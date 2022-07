Casa Rodriguez, ora c’è anche la conferma: "Arriva la cicogna, presto in 4.."

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia la showgirl Belen Rodriguez, che in questo periodo ha fatto molto parlare di sè, vista che pare abbia ripreso la sua storia d’amore con Stefano De Martino. La donna ha avuto una relazione infatti con Antonino Spinalbese dopo aver lasciato una prima volta De Martino, e con lo stesso Spinalbese la bella Belen ha avuto una figlia, Luna Marì. Con De Martino invece il figlio Santiago. Tra Spinalbese e Belen però tutto è finito molto presto.

La passione è tornata travolgente con Stefano, e lo si è capito quando i due sono stati avvistati negli scorsi mesi per un weekend a Courmayeur; la coppia adesso ha comunicato di essere tornata ufficialmente insieme. E in queste ore stanno circolando nuove notizie proprio sulla stessa famiglia di Belen e in particolare sulla sorella Cecilia. Vediamo che cosa sta succedendo.

Cecilia più innamorata che mai

Come sapranno i bene informati Cecilia Rodriguez sta da ormai quasi 5 anni con Ignazio Moser, ex ciclista con il quale è scoppiato l’amore nella casa del Grande Fratello Vip. Tra “Cechu” e Moser è stato subito colpo di fulmine: in precedenza i due hanno avuto una piccola crisi di coppia, poi superata.

Di recente Ignazio ha dovuto però fare i conti con seri problemi famigliari, in quanto i genitori si sono divorziati dopo 41 anni di matrimonio. Sicuramente un grande dispiacere per Ignazio, che al settimanale “Chi” ha raccontato che da ora in poi, visto che ha compiuto 30 anni pochissimo tempo fa, vuole mettere la testa a posto.

Moser si è detto pronto infatti a mettere su famiglia, quindi in cantiere ci sarebbe anche l’arrivo di un bambino. E visto che nei prossimi mesi Cecilia e Ignazio compiranno 5 anni di fidanzamento non è detto che non possano esserci novità per quanto riguarda l’arrivo di un bebè. Staremo a vedere cosa succederà.