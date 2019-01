Carolyn Smith triste pubblica un post sul suo profilo Instagram: "Rivoglio indietro il mio corpo!"

Carolyn Smith sta sicuramente passando un periodo molto brutto considerando il fatto che da oltre tre anni sta combattendo una dura battaglia contro il tumore al seno. Fortunatamente il giudice di Ballando con le Stelle non si è mai voluta arrendere ma anzi ha sempre sfidato il male con il sorriso sulle labbra.

Con la sua forza e la sua tenacia, Carolyn, è diventata sicuramente un esempio per moltissime persone che, purtroppo, stanno affrontando la sua stessa malattia e come tutti, anche la ballerina a volte non è riuscita a nascondere i momenti di debolezza e sconforto. Ecco dunque che in uno dei suoi ultimi post su Instagram i tantissimi fan hanno potuto vedere la sua fragilità ma anche la sua voglia di continuare a combattere.

Carolyn ha voluto pubblicare uno scatto del 2013, quando la ballerina era spensierata ma soprattutto molto prima che la stessa scoprisse il suo tumore al seno, felice e sorridente in compagnia del suo cagnolino. “Ieri sera ho trovato questa foto del 2013, sei anni fa!. Questa per me è motivazione #iwantmybodyback Sto combattendo da 3 anni e 4 mesi contro il cancro! Basta” ha scritto infatti la ballerina inglese.

Purtroppo nel 2015 la stessa ha iniziato il suo calvario e dopo aver sconfitto il tumore purtroppo Carolyn ha scoperto che, a distanza di pochissimi anni, il male era ritornato. Anche in quel momento, la coreografa, si era detta pronta a lottare con tutte le sue forze per sconfiggere il brutto male scegliendo di non abbattersi.

Da quel giorno sono trascorsi più di 3 anni ma il percorso di guarigione per la Smith continua ancora tanto che la stessa giudice di Ballando con le Stelle, qualche giorno fa, aveva annunciato su Instagram di aver quasi finito le sedute di radioterapia. “Non mi dimentico di sorridere!. Sono diventata più forte per affrontare la nuova battaglia” aveva infatti chiosato Carolyn.