Carolyn Smith torna in ospedale per combattere il cancro

Carolyn Smith, la celebre presidente di giuria del talent show di casa Rai “Ballando con le Stelle“, continua a combattere con forza e tenacia la sua personale battaglia contro il cancro; infatti nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo nel noto social network Instagram degli scatti che la ritraggono in ospedale.

Negli ultimi mesi, la temutissima giudice dello show condotto da Milly Carlucci ha avuto dei seri problemi di salute, oltre al ritorno del cancro anche una trombosi al braccio, che l’ha costretta ad interrompere le cure. Risolto il problema della trombosi, in questi giorni Carolyn ha quindi ricominciato i cicli di cure previste per combattere quello che lei ha sempre definito “l’intruso”.

Carolyn Smith e le cure contro il tumore

L’esperta internazionale di danza non ha mai fatto mistero del momento delicato che sta vivendo, condividendo con i suoi tanti fan sui social immagini e post relativi al suo difficile e doloroso percorso di cure, dove la si vede sempre sorridente e positiva. Un messaggio molto importante per i tanti che si trovano nelle sue stesse condizioni.

La Smith, che vedremo nella giuria di “Ballando con le Stelle” anche il prossimo anno insieme a Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, ha pubblicato nelle ultime ore su Instagram uno scatto che la ritrae in un letto di ospedale, quindi ha commentato lo scatto scrivendo: “Ieri è andata bene e questa mattina ho il controllo per la trombosi. Poi si ricomincia alla fine di luglio“.

Le cure quindi non sono finite per Carolyn, che dovrà ritornare in ospedale tra qualche settimana. Inutile dire che i suoi fan hanno invaso il suo profilo con like e commenti di incoraggiamento, attestando così il grande affetto per la giurata, che con il suo piglio e modo di fare è entrata nelle case dei telespettatori così come nel cuore di tanti.