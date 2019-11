Carolyn Smith si scaglia contro le fake news sul suo stato di salute

L’abbiamo conosciuta nel 2007, ovvero quando è diventata la presidente di giuria di “Ballando Con le Stelle“. Professionale, forte e sempre schietta nei suoi giudizi ai ballerini, ma anche nella vita di tutti i giorni, Carolyn Smith nel 2015 ha avuto la forza di dichiarare pubblicamente di avere un cancro maligno al seno.

Da quel momento è stata molto spesso protagonista del gossip e negli ultimi giorni stanno circolando vergognose notizie false (false, è giusto sottolinearlo) sul suo conto che l’hanno fatta indignare e, giustamente, a dir poco infuriare. Così, dalla stanza di un ospedale in cui si trova per sottoporsi ad un trattamento per eliminare le cellule tumorali rimanenti, la ballerina e coreografa scozzese si è lasciata andare ad un lungo sfogo.

Nella giornata di mercoledì 27 novembre, attraverso un video condiviso su Instagram, ha voluto confermare, come se ce no fosse il bisogno, che non è in fin di vita e che anzi si sente molto viva ed è più attiva che mai. “Ho veramente passato una settimana molto molto infernale – racconta Carolyn – per un articolo che è venuto fuori su internet, in cui dicevano che io sto morendo (….) io non sto morendo, son qui viva! Chi mi segue sui social vede che sono molto viva, molto attiva e non mi fermo mai“.

La famosa giudice del dance show di casa Rai, racconta di aver riceuto il link dell’articolo dal suo oncologo mentre si trovava in qualità di giurata al British Closed Championship. Così ci tiene a ringraziare i giornalisti che fanno corretta informazione e si scaglia, invece, contro i creatori di fake news, invitandoli a smetterla di scrivere cose non vere sulla sua persona e sul suo stato di salute. Inoltre consiglia soprattutto di verificare sempre le informazioni prima di scrivere un articolo, facendo notare che effettivamente basta guardare la sua attività sui social per constatare che si sta lottando contro un tumore, ma che non c’è nulla di più.

Il video-messaggio continua e Carolyn Smith fa un vero e proprio appello, chiedendo per favore di smetterla con le bufale sul suo conto: “È già difficile affrontare una situazione oncologica, e sinceramente anche difficile riprendere per l’ennesima volta il trattamento. Non ho bisogno dei cretini che scrivono che sto morendo!”.

Inoltre, visto che nell’articolo citato di parla di “ex giudice”, approfitta dell’occasione anche per smentire la notizia che la vorrebbe fuori dalla prossima edizione di Ballando, dichiarando che finché Milly Carlucci la vorrà nel cast, lei non abbandonerà quello che è sempre stato il suo importante ruolo.