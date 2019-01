Carolyn Smith racconta su Instagram la sofferenza per la morte del suo amato cane: “Ho perso parte della mia anima”

Giorni di infinita tristezza quelli appena trascorsi per Carolyn Smith che su Instagram, ha annunciato la perdita del suo amatissimo cane Labrador di nome Alex. Come ben sappiamo infatti la ballerina non ha mai nascosto il suo amore per gli animali e sia lei che il marito Ernestino Michielotto nel corso della loro vita insieme ne hanno anche adottati di diversi.

Sei cani che sino ad oggi sono stati molto vicini a Carolyn soprattutto durante le fasi e le cure per la sua terribile malattia ma purtroppo in qusti giorni, il giudice di Ballando con le Stelle ha dovuto dire addio ad uno di loro. Dopo una difficile operazione infatti il labrador Alex non ce l’ha fatta mandando nello sconforto totale sia Carolyn che il marito Ernestino.

Già qualche giorno fa la stessa Carolyn aveva riversato tutta la sua preoccupazione su Instagram chiedendo anche ai tantissimi follower di dedicare un pensiero e una preghiera particolare per il suo amatissimo amico a quattro zampe. Purtroppo però la situazione è precipitata nelle ultime ore e la ballerina ha dovuto annunciarne la morte “Ho perso una parte dell’anima mia oggi. Ti amo per sempre”.

Carolyn subito dopo ha altresì pubblicato su Instagram una serie di video insieme, durante i giochi in giardino, le corse e le tante coccole che, nemmeno a dirlo, hanno molto commosso i numerosi follower. Immediata la reazione dei tantissimi fan della ballerina che si sono riversati sul suo profilo con la speranza di alleviare il suo dolore.

“Un abbraccio fortissimo, capisco cosa si prova… buon ponte dell’arcobaleno, piccolo! Corri felice per sempre!” ha scritto un’utente, mentre altri hanno aggiunto: “Mi spiace immensamente Carolyn so che vuol dire. Va via una parte grande del tuo cuore!!!”. Erano stati proprio i suoi yorkshire a scoprire il suo cancro al seno un paio di anni fa.