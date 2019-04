Carolyn Smith parla del marito, della danza e della mancata maternità: "Non posso dire che tipo di amore mi sia persa"

Carolyn Smith, oltre ad essere una donna fortissima che sta combattendo contro una malattia terribile, è uno dei giudici del programma di Rai 1 Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci. La coreografa è anche tornata a ballare dopo il tumore che l’ha colpita ormai 2 anni fa, mostrando tutta la sua bravura durante la puntata di sabato 27 aprile 2019.

Inutile dire che rivederla danzare felice e spensierata ha commosso non solo i telespettatori affezionati al programma di Milly Carlucci ma sorpattutto i colleghi giudici che non hanno potuto fare a meno di congratularsi con lei. La danza per Carolyn continua ad essere la sua passione e, proprio con un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la Smith ha voluto parlarne a cuore aperto.

“Non ho avuto figli, che è la cosa, che ho sempre desiderato tantissimo, quindi non posso dire che tipo di amore mi sia persa, ma la danza è certamente un’amica, è nel mio dna” ha infatti rivelato la coreografa emozionata. Carolyn infatti non ha potuto realizzare il suo sogno di diventare mamma ma Cupido ha voluto farle un bellissimo regalo facendole incontrare trent’anni fa suo marito Ernestino Michielotto.

Un unione ancora oggi molto forte e che non si è sgretolata nemmeno durante il duro percorso di Carolyn con “l’intruso” come lo ha sempre definito lei. La coreografa, durante l’intervista, ha voluto anche ironizzare sul suo matrimonio sottolineando che in molti associano sia lei che il marito a Sandra e Raimondo perchè pur stuzzicandosi a vicenda stanno troppo bene insieme ma soprattutto Ernestino è un uomo molto presente.

Un altro sogno nel cassetto di Carolyn è quello di poter, un giorno, presentare un programma tutto al femminile “Un talk di sole donne per parlare di ogni genere di problema, anche quelli più scomodi. Oltre al ballo avrei tante cose da raccontare” ha infatti concluso il giudice di Ballando con le Stelle affezionatissima a Milly Carlucci e considerata da lei un pilastro e un elemento irrinunciabile del talent.