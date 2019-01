Carolyn Smith, la giurata di Ballando con le Stelle di nuovo in ospedale: "Io sopravviverò"

Carolyn Smith, la popolare giurata del celebre talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”, nelle ultime ore è tornata a far parlare di sé perché ha pubblicato un breve filmato sul suo profilo nel noto social network di condivisione d’immegini Instagram, che la ritrae in ospedale, dove si trova per sottoporsi ad alcune cure.

La temutissima giurata lotta da molto tempo ormai contro il cancro che – come da lei annunciato sembra non essere stato del tutto debellato. Ecco perché la Smith si è recata all’ospedale San Pietro di Roma per sottoporsi al consueto protocollo previsto per la sua malattia, con la quale sta coraggiosamente e tenacemente combattendo una nuova sfida.

La nuova sfida di Carolyn Smith

La ballerina sin da subito ha mostrato una grande forza nel combattere la sua malattia, dimostrando di essere una vera leonessa, che non si arrende mai. Un esempio importante per molte persone che si trovano nella sua stessa situazione e che magari attraversano dei momenti di scoraggiamento.

Il video postato da Carilyn dall’ospedale è stato accompagnato da una didascalia che dice: “Una nuova sfida“, perché è tale il suo impegno per combattere la recidiva della malattia. Il discorso che fa Carolyn nel suo video è davvero molto bello ed emozionante, in tal senso le parole della giurata che esordisce: “Io sopravviverò“.

Poi Carolyn Smith prosegue il suo video aggiungendo che: “Mai mollerò. Io vincerò. Io sopravviverò“. Carolyn si trova nel nosocomio romano per fare la TAC e per sottoporsi alla radioterapia, indipensabile per aggredire ed arrestare la sua malattia. I suoi occhi sono sempre pieni di voglia di vivere, mentre le sue parole hanno raggiunto nel giro di poco tempo i suoi tanti fan, che numerosi hanno lasciato sul suo profilo social dei commenti di auguri ed incoraggiamento.