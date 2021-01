Carolyn Smith, continua la sua lotta contro il tumore: "Il giorno della verità"

Un giorno importante e carico di apprensione quello che sta vivendo Carolyn Smith. In queste ore, infatti, la presidente di giuria di “Ballando con le Stelle” sta attendendo con ansia i risultati degli esami a cui si è sottoposta per controllare lo stato del tumore che l’ha aggredita 5 anni fa.

I controlli includono PET e TAC e da ciò che risulterà, verrà stabilito come procedere nei prossimi mesi. La Smith, insieme ai suoi tanti followers che la seguono con affetto, spera di ricevere la più bella notizia possibile e cioè che questa guerra è stata vinta e si potrà lasciare tutto alle spalle.

Il messaggio di Carolyn Smith per i suoi fan

Proprio sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video dove è lei stessa a raccontare come questo giorno sia di particolare importanza: “Ecco il giorno della verità. Devo fare PET e TAC. E il cuore sta andando a mille. A dopo“. Poche parole che sono state accolte con grande affetto e più di 2.000 commenti che le augurano che tutto possa andare per il meglio.

Insieme al filmato e ad una foto che la ritrae in ospedale, Carolyn Smith scrive un messaggio pieno di speranza: “Buon giorno a tutti. Il mio cuore sta andando a 1000 al ora e non ho corsa. Solo il pensiero a fare il PET e TAC . Una cosa buona non ho la tosse psicologico! A stare fermo per tanto e non muoversi o tossire è un impresa. Ma ormai sono abituata. Sto pregando che tutto va bene, e mi dicono hai finito.. basta trattamenti”.

Il suo carattere da leonessa le ha consentito di intraprendere una sfolgorante carriera, fino ad approdare nel programma di Milly Carlucci che l’ha resa nota al pubblico e l’ha fatta subito amare per la sua schiettezza e simpatia. Ora quello stesso carattere, siamo certi, l’aiuterà a concludere con una vittoria anche questo doloroso periodo.