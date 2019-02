Carolyn Smith continua la lotta contro il cancro: "Due tumori già ridotti!"

Carolyn Smith, con il coraggio che l’ha sempre contraddistinta continua ad affrontare la sua battaglia contro il cancro ma soprattutto a tenere aggiornati perennemente i suoi numerosi fan che quotidianamente si riversano sul suo profilo Instragram. Nei giorni scorsi, subito dopo aver terminato l’ennesima ecografia, Carolyn ha pubblicato una foto sorridente.

Il messaggio che accompagnava la bellissima immagine era il seguente “Risultato dell’ecografia: 1 intruso giù e 2 intrusi ridotti. Io sono contentissima dei risultati tra radioterapia e 10 giorni in Polonia per recuperare me stessa”. Inutile dire la felicità non solo della coreografa ma soprattutto dei tantissimi fan che immediatamente si sono fatti sentire con messaggi di positività e felicità per la loro beniamina.

Carolyn non ha mai mollato ma anzi ha sempre combattuto con tutte le sue forze prontissimi a dare battaglia al tumore con la speranza, un giorno, di guarire. Già alcuni anni fa era riuscita a tornare alla normalità sconfiggendo la malattia che però, prepotente, si è ripresentata alcuni anni dopo ma anche in questo caso la coreografa non si è data per vinta e ha affontato i cicli di chemioterapia e radioterapia.

In primavera, Carolyn, tornerà sicuramente ad occupare il suo posto come presidentessa di giuria in Ballando con le Stelle ovvero il talent show condotto da Milly Carlucci che per il primo anno forse eviterà lo scontro con Maria De Filippi e il suo C’è Posta per Te. Nonostante la malattia, la Smith non ha mai rinunciato alla trasmissione ma anzi ha sempre asserito che il suo lavoro le ha permesso di distrarsi e dedicarsi ad altro.

Confermati in sua compagnia come giurati anche Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto ma purtroppo non ci sarà, per la prima volta, l’amato Sandro Mayer, scomparso improvvisamente soltanto pochi mesi fa. Sandro ha lasciato un vuoto in tutti e in particolar modo nella Smith.