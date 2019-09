Carolyn Smith aggiorna i fan sul suo stato di salute: "Il tumore si è svegliato un po’"

Carolyn Smith, nota ballerina e giudice del talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle“, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rese attraverso un video pubblicato su Instagram, dove ha aggiornato i fan circa lo stato della sua malattia, un tumore che sembra non essere stato sconfitto del tutto.

Da quando ha scoperto di avere “l’intruso“, Carolyn non manca occasione per aggiornare i fan, che sempre numerosissimi la seguono sui social, dove la giurata appare sempre sorridente, lanciando così dei messaggi carichi di speranza nei confronti di chi sta attraversando un momento difficile come il suo.

Tramite il suo profilo Instagram, Carolyn ha fatto sapere che il tumore “si è svegliato un po‘”, motivo per cui sarà costretta a sottoporsi ad un nuovo ciclo di terapia. L’effervescente Smith non sembra però abbattersi, anzi, è apparsa sempre allegra e carica di energia. La sua vita, non sempre facile, l’ha portata a combattere battaglie difficile, dalle quali però Carolyn è sempre uscita vincente.

Pronta per il ritorno a Ballando con le stelle al fianco degli altri storici giurati Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, Carolyn non sembra particolarmente abbattuta dalla notizia dei risultati dell’ultimo esame effettuato, il PET, in tal senso le sue parole: “Risultato del PET: lo spettacolo deve continuare. Buone notizie positive: non ho cellule o cellulare in giro per il corpo“.

Poi la Smith aggiunge: “il tumore non è andato via e si è risvegliato un po’“. La speranza di sentire le parole magiche che le annunciavano la fine della lotta è svanita, rimandando alla prossima volta. Lei continuerà a combattere sempre con il sorriso sulle labbra. Poi Carolyn ha voluto sottolineare che lei non sta morendo, così come titolavano certi articoli apparsi nel web, ribadendo che le notizie ufficiali sul suo stato di salute le condivide personalmente con i suoi fan attraverso i suoi profili social.