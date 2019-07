Carolyn Smith aggiorna i fan sul suo stato di salute e spera in un miracolo

Carolyn Smith, presidente di giuria del talent show di Rai 1 “Ballando con le stelle“, è tornata a far parlare di sé per un video pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove è tornata a parlare delle sue cure e dei risultati delle ultime analisi fatte.

Da quando la popolare giurata ha annunciato di avere un intruso nel suo corpo, ovvero una forma tumorale, Carolyn non ha mai smesso di aggiornare i suoi fan sui social circa la sua battaglia contro il cancro. Concluso il talent di Rai 1, infatti, la Smith si è dovuta sottoporre ad un nuovo ciclo di analisi e terapie.

Carolyn Smith, ultime notizie sulla sua salute

Seguitissima anche sui social, Carolyn ha pubblicato nelle scorse ore un video su Instagram dove ha ammesso di sperare sempre in un miracolo, cioè quello della guarigione completa. La realtà, invece, è diversa, perché i medici continuano a dire alla coreofa che la situazione non è migliorata, bensì si mantiene stabile.

La Smith poi si lascia andare ad un piccolo sfogo dove parla del suo tumore: “Oggi un’altra sessione per dare un pugno a questo intruso, a questo bastardo, che tra un po’ deve uscire dal mio corpo, perché io vado avanti però mi sono un po’ stufata“. Carolyn appare quindi stanca, ma sempre determinata e agguerrita nel combattere il tumore che ormai la affligge da anni.

La coreografa ha detto che il seno destro è perfetto, dunque non è stato contaminato. A darle fastidio invece è il caldo di questi giorni, perché non solo le fa aumentare il dolore ma anche non è di aiuto per la trombosi. Carolyn non si abbatte mai è annuncia di avere una soluzione a tutto questo, sintetizzata in due parole: “sticazzi” e “combattere”.

Poi la ballerina dice di non perdere mai la determinazione, la disciplina e un bel sorriso anche nei momenti più difficili, perché dall’altra parte del tunnel c’è luce e speranza. La mente ed il corpo devono essere sempre attive, ecco che Carolyn ha avviato nuovi progetti, che coinvolgono anche altre persone.