Carolina Stramare: il fidanzato di Miss Italia criticato sui social

Si sono create delle polemiche intorno alla nuova Miss Italia Carolina Stramare che ha ricevuto degli insulti sui social, dovuti anche alla gelosia evidente delle persone. Lo stesso discorso vale per il fidanzato di Miss Italia che sembra essere stato preso di mira dal mondo degli haters che non perdono occasione per fare delle pesanti critiche verso di lui. Il motivo dovrebbe essere legato all’invidia nei confronti del ragazzo per via del rapporto con la ragazza eletta “come la più bella d’Italia”.

Il nome del fidanzato di Carolina Stramare è Alessio Fasone, un ragazzo bruno con un fisico statutario che è stato preso di mira in particolar modo sulla sua pagina di Instagram. Molti haters sui social non hanno perso tempo a criticare l’aspetto del ragazzo considerato troppo brutto per stare con la Stramare attraverso queste parole: “Ma perché ragazze così belle si accontentano di così poco?”.

Le critiche sui social

Questa è una delle tante domande che si è fatto uno degli haters nel post e sono arrivati altri consigli per la nuova Miss Italia. Altri fan hanno consigliato a Carolina Stramare di lasciare Alessio. La Stramare ha scritto un post datato al 22 giugno per dimostrare tutto il suo amore nei confronti del fidanzato e in questi giorni hanno avuto inizio le critiche.

Questa era la didascalia con la quale la Stramare dichiarava l’affetto nei confronti di Fasone, attraverso queste parole che ricordano la canzone di Domenico Modugno: “Tu si na cosa grande”.

Al tempo stesso ci sono stati altri utenti che hanno voluto rispondere alle critiche, in difesa di Alessio Fasone. I fan hanno fatto notare che insieme formano una coppia splendida, ma la domanda che ci si pone viene concentrata intorno alla possibilità di una fine delle critiche per la gara all’insulto che invade costantemente i personaggi del mondo dello spettacolo.