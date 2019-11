Carolina Stramare, flirt con un ex tronista di "Uomini e Donne"

Carolina Stramare è stata incoronata “Miss Italia” nell’edizione 2019. La più bella d’Italia, dopo quel momento ha vissuto un successo inarrestabile e si è ritrovata al centro di numerosissimi gossip. Al momento dell’incoronazione era fidanzata da otto mesi con Alessio, ma di recente la relazione tra i due giovani è terminata.

Ed è stato proprio in quel momento che il gossip ha iniziato ad impazzare, cercando di comprendere la motivazione alla base della rottura ed è venuto fuori, che dietro la fine della relazione tra Carolina Stramare e il suo fidanzato Alessio, ci fosse il cantante romano Eros Ramazzotti, da poco tornato single dopo la fine del suo matrimonio con la modella Marica Pellegrinelli.

Gli indizi che portavano ad Eros erano legati alle congratulazioni che il cantante aveva fatto alla miss dopo la sua incoronazione e si è ipotizzato che a quel messaggio potessero esserne seguiti degli altri. Carolina però, ha personalmente smentito il flirt con Ramazzotti, raccontando che si lui le ha fatto i complimenti, che da sempre è il suo idolo e che ha tatuate sul corpo frasi tratte da sue canzoni, dedicate alla sua mamma scomparsa da un anno; ma la cosa è finita lì.

Secondo il settimanale “Chi” la Stramare avrebbe un flirt in corso, ma non con Ramazzotti. L’uomo in questione sembrerebbe essere l’ex tronista di “Uomini e Donne” ed ex tentatore di “Temptation Island Vip“, Mattia Marciano. Stando alle foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due appaiono affiatati, sereni e sorridenti.

Sotto la pubblicazione delle foto appare una didascalia che chiarisce un pò in più la situazione, la quale recita: “Dopo un lungo bacio dinanzi ai fotografi si staccano, ma non smettono di sorridere e divertirsi insieme. Sono legati da circa un mese“. Insomma non c’era Eros dietro la rottura di Miss Italia con il suo fidanzato Alessio, ma bensì Mattia Marciano. Non resta che fare gli auguri a questa nuova coppia.