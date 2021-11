Carolina Marconi termina la chemio: "Ora mi voglio godere tutto". Le sue commoventi parole

Carolina Marconi stava combattendo contro un tumore al seno, scoperto per caso mesi fa durante controlli per sottoporsi ad una fecondazione assistita, dopo la scoperta di non poter avere figli in maniera naturale con il suo compagno, l’ex calciatore Alessandro Tulli.

Dopo aver appreso la massacrante notizia, per Carolina – come purtroppo per molte altre donne nella sua stessa situazione – è iniziato un calvario fatto di speranza, ma anche di terrore. Lo scorso aprile è stata sottoposta ad un primo intervento della durata di 8 ore e dopo ha iniziato i cicli di chemioterapia.

Ecco adesso arrivare la splendida notizia: “Ultima chemio, è finita”. Per lei ad attenderla, in ospedale, uno striscione con la scritta. “Traguardo raggiunto guerriera“, per poi arrivare a casa e scoprire la festa a sorpresa organizzata da parenti e amici, al settimo cielo per lei.

Il commovente discorso di Carolina Marconi

Carolina, così come riporta il sito “Vanity Fair“, si è tolta la parrucca e in lacrime ha voluto ringraziare tutti con un commovente discorso: “Ai miei amici, al mio fidanzato, alla mia famiglia… grazie di cuore a tutti. Ognuno di voi mi ha dato qualcosa, mi ha lasciato qualcosa in questi sette mesi. È stato un percorso molto duro, però allo stesso tempo un percorso meraviglioso perché ho capito tanto. Sicuramente la mia vita non sarà più come prima, ma vi dico la verità, sarà meglio di prima, perché mi voglio godere fino all’ultimo minuto tutto. A ogni donna che si trova a dover affrontare una cosa del genere, dico che è la testa che comanda, bisogna avere sempre la forza e il sorriso, perché passa tutto”.

L’ex gieffina aveva annunciato la sera che il giorno seguente avrebbe dovuto sottoporsi all’ultima seduta di chemio. Ha ripercorso insieme ai suoi followers quel periodo tremendo, in cui ha scoperto di avere una forza sconosciuta in lei: “Mi sono sentita una Wonder Woman Pelatina“. Ora la prossima meta da raggiungere per lei è il poter fare tutto quello che temeva non potesse più vivere: “Vorrei fare tutto, soprattutto tornare a respirare la libertà di vivere, riprendere le mie forze e vedere un po’ di ricrescita nella mia testolina Pelatina”.