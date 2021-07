Carolina Marconi si rasa i capelli a zero su Instagram: "È una liberazione"

La showgirl Carolina Marconi sta raccontando ormai da tempo, attraverso il suo profilo di Instagram, la sua lotta contro il tumore al seno. A oggi sta affrontando le sedute di chemioterapia, che le ha comportato in maniera inevitabile la perdita dei capelli.

Per questo motivo nei giorni scorsi l’ex concorrente del “Grande Fratello” mostra ai suoi seguaci di essersi tagliata dai capelli ove passa da una folta chioma a un caschetto. E, commentando questo look, afferma: “Non pensavo ma sono molto comodi, adesso quando faccio la doccia ci metto davvero poco e non un’ora come facevo prima ad asciugarli!”. Nonostante questo ammette che dietro al proprio sorriso si nasconde un velo di tristezza, sottolineando che per una donna vedere cadere i suoi capelli non è di certo una cosa bella.

Il nuovo taglio a zero per Carolina

Nella giornata di ieri però Carolina ha cambiato i suoi piani iniziali, decidendo di passare alla testa totalmente rasata. In un video pubblicato su Instagram la showgirl, con una macchinetta in mano, si è ripresa con lo smartphone mentre muta il suo look.

Sotto al suo post, come al solito si mostra con il sorriso, Carolina si è voluta fare forza dichiarando ai suoi fan: “Ho rasato i capelli da sola non ne potevo più… vederli cadere, e rasarli e’ stata una liberazione. Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera… vediamo sempre il lato positivo e comunque non mollo mai l’umore a ‘pallettoni’ nonostante tutto… la salute è la cosa fondamentale… questo percorso mi sta insegnando molto… dico sempre che non sono malata… ma è solo una situazione da risolvere”.

La forza di Carolina comunque ha conquistato il popolo di Internet, dal momento che il suo profilo risulta essere seguito da 240 mila follower e in tanti si stanno preoccupando per il suo stato di salute.