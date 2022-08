Carolina Marconi, la vita torna a sorriderle: "Diventerò madre.."

Ascolta questo articolo

Carolina Marconi è salita alla ribalta del grande pubblico con la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello, dove intrigò il pubblico per la relazione nata con il dj Tommy Vee, un altro concorrente della casa. Da quel momento la sua vita professionale segnò una svolta, approndando come conduttrice in diversi programmi tv, come per esempio ‘Tintoria show’, in onda su Rai 3.

Negli ultimi anni è tornata a far parlare di sè per un fatto decisamente drammatico: vale a dire la diagnosi di cancro al seno nel 2021. Da allora è iniziata per lei una lunga e dolorosa battaglia contro la malattia, sempre alle prese con chemio e radioterapia. Tuttavia, dopo tante sofferenze, ecco arrivare l’annuncio tanto atteso: ecco cosa ha dichiarato.

L’annuncio

Grazie all’amore del suo compagno e alla vicinanza della sua famiglia, Carolina Marconi è riuscita finalmente a vincere la battaglia più importante della sua vita contro la malattia. Ma non è tutto, la show girl è ora determinata a realizzare anche il suo grande sogno di diventare madre, nonostante avesse seriamente corso il rischio di non potere avere più figli.

E’ quello che ha confessato ai microfoni del settimanale Chi, dove si è detta determinata di riuscire presto in questo bellissimo intento: “Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perchè me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perchè anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo“.

In questi ultimi giorni l’ex gieffina si trova in vacanza a Formentera con il suo compagno Alessandro Tulli. Si tratta di un’isola davvero molto speciale per loro, dove qualche anno fa si sono incontrati per la prima volta, piantando il seme del loro grande amore. In tutti questi anni Alessandro è stato sempre al suo fianco, sostenendola nei momenti più duri; entrambi ora sperano di poter realizzare finalmente il grande sogno di diventare genitori.