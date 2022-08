Carolina Marconi, la notizia pochi minuti fà in diretta Tv: fan increduli

Ascolta questo articolo

Chi segue il mondo dello spettacolo conosce sicuramente Carolina Marconi. Si tratta di una delle personalità italiane più conosciute e che fa spesso parlare di sè. Recentemente per lei non è stato assolutamente un bellissimo periodo, in quanto ha scoperto di avere un tumore al seno. Per questo motivo Carolina ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per curare il male che l’ha colpita. Adesso per lei comincia un nuovo capitolo della sua vita.

Innanzitutto la malattia l’ha legata ancora di più al suo compagno Alessandro Tulli, con cui ha superato questo difficile periodo. Per Carolina adesso il tempo delle terapie è passato ad è tempo di guardare al futuro. Lo scorso luglio Carolina e il suo compagno sono stati avvistati a Formentera, durante una vacanza. Adesso però è arrivata una notizia bomba che ha fatto felici i fan.

La notizia che tutti aspettavano

Secondo quanto riferiscono i giornali nazionali, e in ispecie quelli che si occupano di gossip, Carolina Marconi sarà una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dobbiamo precisare, a tal proposito, che di ciò manca ancora l’ufficialità, ma lo si capisce bene dagli indizi sulle pagine social del reality.

Per Carolina si tratterà della sua seconda volta nella casa più spiata d’Italia: la prima ebbe luogo quando aveva 18 anni. Da allora il successo della Marconi è salito sempre di più. Molto probabilmente all’interno della casa Carolina racconterà anche della sua battaglia contro il tumore al seno che l’ha afflitta.

“L’amore si dimostra, non si promette” – così si legge nell’indizio social che svela come l’amore sarà la cifra del suo viaggio nelle dinamiche del reality. Alessandro per lei è stata una persona molto importante nel suo percorso di rinascita, e sicuramente lo sarà ancora anche durante la sua avvenutura al reality condotto da Alfonso Signorini.