Carolina Marconi, la notizia è di pochi minuti fa: fan increduli

C’è grande attesa per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il noto reality di canale 5 che in questo format è giunto alle sesta edizione. Le ultime edizioni hanno riscosso un grandissimo successo, con grandi intrighi e storie d’amore nate proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia.

Sicuramente non deluderà le aspettative neppure la prossima edizione, dove si attendono ospiti d’eccezione. Le trattative sono già avviate, tra i prossimi concorrenti spiccano nomi altisonanti. L’ultima indiscrezione che accende i fan riguarda proprio Carolina Marconi, sarà lei la prossima concorrente? Ecco le ultime novità.

Il clamoroso scoop

Nel corso di una intervista rilasciata al programma ‘Facciamo finta che’, il noto autore TV Gabriele Parpiglia ha rivelato le ultime novità in merito alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Come ogni anno non mancheranno concorrenti piuttosto blasonati, alcuni dei quali sono ancora coinvolti in calde trattative.

Tra i nomi per i quali sembrano già esserci serie conferme, il giornalista ne fa soprattutto due: “Pamela Prati la confermiamo. Il direttore Signorini ha messo un indizio su Instagram che era abbastanza leggibile. Pamela tornerà al Grande Fratello VIP, ma attenzione, tornerà a raccontare la vera verità su Mark Caltagirone? Anche Chadia Rodriguez confermata“.

A far sognare i fan c’è soprattutto il nome di Carolina Marconi, la nota showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana che già ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello. A dire di Parpiglia per lei e Giovanni Ciacci le trattative sono ancora in corso, ma già piutosto spedite. In merito a Rita Dalla Chiesa, invece, era stata la stessa giornalista a rivelare nei giorni scorsi a Fanpage che stava pensando se accettare o meno la proposta di Alfonso Signorini di partecipare al reality. Sicuramente nelle prossime settimane si avranno ulteriori novità in merito, ma è probabile che la Dalla Chiesa voglia provare questa nuova esperienza.