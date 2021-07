Carolina Marconi e il cancro: l’ex gieffina torna su Instagram con la parrucca

Carolina Marconi continua la sua lotta contro il cancro. L’ex gieffina, dopo aver deciso di rasare completamente la testa – in conseguenza della caduta dei capelli a causa della chemioterapia – è tornata sui suoi passi e si è fatta vedere in video con indossa una bella parrucca. Le immagini sono state condivise nel suo account ufficiale su Instagram.

L’ex concorrente del Grande Fratello continua ad aggiornare quotidianamente i suoi fan e followers circa la sua malattia. Intenzionata come mai a non arrendersi, Carolina si fa vedere ogni giorno sempre piena di vitalià ed energia. L’ottimismo è sicuramente la sua arma vincente e la chiave del segreto per affrontare al meglio questo delicato periodo.

Qualche mese fa – precisamente a maggio 2021 – Carolina ha rivelato di avere un cancro al seno. Il primo ciclo di chemioterapia è arrivato i primi di giugno, ma questo non è bastato a togliere il sorriso alla Marconi. Lei stessa aveva anticipato su Instagram che come effetto della chemioterapia le sarebbero caduti i capelli e anche le ciglia.

Ma per lei non è un problema, visto che in questo caso si può far uso di accessori di bellezza, come le parrucche e le cigla finte. L’ex gieffina non dichiara di essere malata, piuttosto preferisce dire di avere una situazione da risolvere. Nelle sue ultime Instagram Stories Carolina ha quindi scelto di indossare una bella e leggera parrucca.

Capelli setosi e morbidi che non danno per niente fastidio alla Marconi, anzi, le regalano un senso di normalità di cui l’ex gieffina ha in questo momento bisogno. La decisione di indossare la parrucca non è quindi solo dovuto ad una scelta di tipo estetico. Nonostante i grandi propositi e sforzi di Carolina di normalizzare questo periodo così difficile, le difficoltà purtroppo si presentano.

Grazie al suo quotidiano racconto di come sta affrontando la malattia, oggi Carolina è diventata un punto di riferimento per chi sta affrontando come lei questo difficile momento.