Carolina Castagna, oggi è una donna bellissima: le foto

Era il lontano 2005 quando l’amato conduttore si è spento prematuramente. In molti lo ricordano soprattutto per il noto programma Stranamore, celebre trasmissione che narrava le vicende di coppie in crisi che tentavano di riconciliarsi con appelli accorati. Da alcuni anni soffriva di seri problemi di salute, per un periodo aveva tenuto tutti in grande apprensione a causa di un brutto aneurisma.

Di recente il noto conduttore è stato ricordato nel programma Non è la D’Urso, dove sono state ripercorse le tappe salienti della sua lunga carriera. Alberto Castagna aveva una figlia, in molti la ricorderanno appena 13enne in uno degli ultimi scatti insieme al papà, dopo 17 anni è diventata una donna bellissima: ecco le foto inedite.

La figlia del conduttore

Stiamo parlando di Carolina Castagna, poco più che bambina quando l’amato padre si è spento per sempre. Ora è una donna brillante che sfoggia una bellezza acqua e sapone, ma nonostante queste sue doti non ha mai pensato di seguire le orme del padre in tv. L’ormai 30enne figlia di Alberto Castagna ha preferito, invece, dedicarsi agli studi in medicina, così come la mamma dermatologa Pucci Romano.

Lo scorso anno si è laureata in medicina ed ora sta studiando per specializzarsi. Dalla sua pagina Instagram è possibile apprezzare anche la sua passione per l’architettura e per i viaggi, visti i numerosi scatti in giro per il mondo. Ma a Carolina non interessa affatto la notorietà, trapela chiaramente la sua semplicità ed il totale disinteresse per il mondo dello spettacolo.

Soprattutto nell’ultimo periodo di vita, quando ormai era ricoverato in terapia intensiva, la vicinanza della figlia Carolina fu molto importante per il noto conduttore, che la volle vicino a sè sino all’ultimo. Secondo molti la figlia ha preso proprio da lui le sue doti più belle ed importanti, quali la simpatia e la sensibilità, oltre che, come si può apprezzare dalle foto, una notevole bellezza.