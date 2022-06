Carola Puddu si racconta tra danza e complessi

Ascolta questo articolo

Carola Puddu è stata la ballerina forse più amata dell’ultima edizione di Amici, allieva della maestra Celentano ha conquistato tutti per il suo talento e la sua grazia, nella scuola non le sono mancate dure lezioni, dall’amore non corrisposto per il cantante Luigi alla rivalità con la ballerina Serena, arrivata alla fase serale però non è riuscita ad andare oltre la quinta puntata dov’è stata appunto eliminata dalla giuria.

L’esperienza del talent ha dato però i suoi frutti e presto vedremo Carola ballare nello spettacolo “Giulietta e Romeo” al teatro dell’opera di Roma, il direttore artistico non ha potuto non notare il suo grande talento e versatilità assegnandole il ruolo principale di Giulietta, i fan però si sono scatenati e secondo molti di loro l’eliminazione della ballerina è stata dettata dai tempi tecnici per la preparazione dello spettacolo.

Come molti dei ragazzi freschi di uscita dal programma Carola si è concessa ad interviste e set fotografici e proprio in un’intervista ha recentemente raccontato della sua vita da ballerina, degli studi a Paraigi e dei complessi che ogni ragazza adolescente ha sul priprio fisico, fino ad una proposta di un’insegnante di danza.

Carola infatti ha raccontato che da adolescente per un problema ormonale ha preso due taglie di seno e questo ha portato la sua insegnante a proporle un intervento per ridurlo in quanto antiestetico per una ballerina, un infortunio al ginocchio ha poi messo a rischio la sua carriera e il recupero lento e diffcile ha reso necessario anche un percorso psicologico per lagiovane Carola.

Ora però il peggio è passato, Carola è forte e propnta ad affrontare una carriera piena d’impegni nei teatri più importanti di tutto il mondo, nel frattempo si dedica al 100% al ruolo imminente di Giulietta, spettacolo che sicuramente si rivelerà grande successo per il teatro dell’opera di Roma.