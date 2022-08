Carmen Russo incinta al mare. La foto commuove i fan

Ascolta questo articolo

Carmen Russo è una nota show girl italiana salita alla ribalta a partire dagli anni 70′, quando esordì dapprima come modella e che, successivamente, si fece strada nelle vesti di attrice. Attualmente si trova in vacanza insieme alla famiglia a Porto San Giorgio, nelle Marche, dove ha festeggiato di recente il compleanno del noto marito Enzo Paolo Turchi.

Nelle ultime ore sta spopolando sul web una foto della stessa Carmen Russo mentre era in dolce attesa, proprio durante una delle sue più indimenticabili vacanze estive. Si tratta di uno scatto molto tenero che ha fatto commuovere tutti i suoi fan più affezionati, la show girl ha poi commentato la foto con un pensiero molto toccante: ecco cosa ha detto.

Lo scatto inedito

Durante la spensieratezza di questa allegra vacanza estiva marchigiana, Carmen Russo ha voluto regalare ai suoi fan una vera e propria chicca. Dal suo profilo Instagram è spuntata all’improvviso una vecchia foto di quanto era in dolce attesa della figlia Maria, nella cornice di un’altra splendida vacanza circa 10 anni fa.

La foto ritrae la show girl piuttosto radiosa e sorridente, con il pancione appena accennato, mentre passeggia spensierata con il marito Enzo Paolo Turchi e i loro simpatici cagnolini. Allo scatto ha poi allegato contestualmente una didascalia molto significativa: “L’estate più importante. Ero incinta, 10 anni fa. Felicità immensa“.

Da lì a pochi mesi sarebbe poi nata la piccola Maria, la gioia più grande della loro vita, ora una splendida bambina circondata dall’affetto e dalla premura dei genitori. A quanti la criticarono per aver portato avanti la gravidanza in età avanzata, Carmen Russo ancora oggi risponde senza esitazioni, in questo caso ai microfoni di Mattino 5: “Lo rifarei immediatamente, la mia vita potrebbe essere anche uno spot per sostenere una maternità in un’età un pochino più over“.