Carmen Russo distrutta dal dolore per la morte della madre: "Cuore a pezzi”

Carmen Russo sta vivendo in queste ore un dolore fortissimo per la morte dell’amata mamma Giuseppina che purtroppo se ne è andata all’improvviso. A renderlo noto la stessa showgirl attraverso un doloroso messaggio sui suoi profili social dove ha anche pubblicato una bellissima fotografia che la ritrae assieme alla dolcissima mamma scomparsa.

“Cara mamma Giuseppina, ci hai lasciato e sei volata in cielo, così abbiamo detto a Maria. Noi abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo, non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce” ha scritto infatti Carmen nominando anche la piccola figlia avuta solamente 5 anni fa con il marito Enzo Paolo Turchi. Una bambina molto voluta e cercata che era molto affezionata alla nonna Giuseppina e che purtroppo non vedrà più.

“Grazie mamma per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi Mamma ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore e ora sei con Papà. La vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre. Ti amiamo mamma Giuseppina” prosegue ancora Carmen sorretta dall’affetto di Enzo Paolo e non solo. Il post infatti, soprattutto su Instagram, è diventato subito virale e i tantissimi fan e follower di Carmen si sono riversati sul suo profilo per dimostrarle solidarietà e vicinanza.

“Amori..la tua mamma vegliera’ sempre su di voi..che belle che siete un abbraccio enorme e un bacino a Maria” scrivono i fan di Carmen e ancora “Tu sei una donna eccezionale cresciuta da una grande donna vedo cm cresci tua figlia è vi ho nel mio cuore..condoglianze mi dispiace un sacco”. Anche moltissimi personaggi e colleghi del mondo dello spettacolo hanno voluto spendere parole d’affetto per lei in questo momento terribile e doloroso.

Carmen non ha svelato cosa è successo realmente a sua madre e il motivo della sua morte ma non è detto che nelle prossime settimane, la showgirl con calma, parlerà a cuore aperto con i suoi tantissimi fan che la seguono dall’epoca di Drive In, la trasmissione di successo firmata da Antonio Ricci.