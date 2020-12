Carmen Di Pietro torna su Maradona e rivela i dettagli delle loro notti di fuoco

La nota showgirl Carmen Di Pietro è tornata a parlare della storia clandestina che avrebbe avuto con Diego Armando Maradona. Il condizionale è d’obbligo, visto che non si ha alcuna prova di questa storia che il calciatore aveva tutto l’interesse a tenere nascosta (era il 1991 e Diego, che giocava ancora a Napoli, era sposato con Claudia Villafane) e che la Di Pietro in quegli anni non ha mai voluto rivelare alla stampa o alle riviste scandalistiche.

La donna, infatti, si è detta troppo innamorata di Maradona per tradirlo e chiamare i fotografi, col rischio che la loro storia finisse. Intervistata dalla rivista Grand Hotel, la Di Pietro ha raccontato di aver conosciuto il Pibe De Oro ad una festa e di essersi vista da sola con lui già all’indomani, in un alberto vicino alla stazione.

Era stato lui a fare il primo passo, avvicinandola con discrezione per darle quel primo appuntamento. In quell’occasione si è detta “già cotta“, visto che, pur non essendo bellissimo, Diego era molto sexy con i suoi ricci ribelli e il corpo estremamente muscoloso. Avevano preso a vedersi regolarmente almeno quattro o cinque volte al mese e qualche volta riuscivano anche a passare la notte insieme.

In quel caso il campione del Napoli inventava ogni genere di scusa: una volta, per esempio, scappò dal ritiro adducendo la scusa di un parente malato e corse da lei. Man mano che va avanti, il racconto di Carmen Di Pietro si fa sempre più spinto. L’ex modella confessa che Maradona a letto era quasi meglio che in campo, essendo molto esperto e passionale, sempre pronto a farla sua.

Uno degli episodi più “caldi” impressi nella mente della 55enne, che ai tempi era appena agli inizi della sua carriera, è quando lei in hotel gli andò ad aprire la porta ancora insaponata. Lui la guardò estasiato e le chiese se poteva aiutarla a insaponarsi meglio, così tornarono nella vasca insieme. Dopo qualche mese, tuttavia, la storia finì proprio per volere di Carmen, che non ce la faceva più a vivere nell’ombra, facendo l’amante di un uomo sposato.