Carmen Di Pietro si scusa dopo l’offesa ad una donna affetta da endometriosi

Carmen Di Pietro, travolta da una bufera mediatica scatenata dopo l’insulto rivolto ad una radioascoltatrice affetta da endometriosi, è tornata sulla questione, porgendo ufficialmente le sue scuse, quindi ha voluto precisare che la sua gaffe è nata dal fatto di disconoscere la malattia in questione, che purtroppo affligge milioni di donne.

E’ successo tutto il 28 novembre, in occasione di un’ospitata della showgirl alla trasmissione radiofonica “The morning show”, dove è stata chiamata ad esprimersi sul caso di una signora impossibilitata ad andare al lavoro a causa del ciclo mesturale, che le provocava dolori inenarrabili e invalidanti, almeno per quei giorni.

Carmen Di Pietro chiede scusa

La showgirl non conoscendo con tutta evidenza gli effetti dell’endometriosi ha commentato in modo sbrigativo la questione, dando della matta alla signora e chiosando perfino nel dire che se non andava a lavorare a causa del ciclo non fosse degna di essere una donna. Affermazione che ha fatto andare su tutte le furie in primis l’Associazione Italianana Endometriosi, che è subito intervenuta con un comunicato stampa, chiedendo le scuse ufficiali da parte della showgirl.

Scuse che neanche a dirlo sono arrivate puntuali. Infatti nelle ultime ore Carmen Di Pietro è stata contattata dall’agenzia di stampa AdnKronos, a cui ha rilasciato una dichiarazione circa i fatti accaduti, quindi ammettendo le sue colpe: “Chiedo umilmente scusa se involontariamente ho offeso una donna affetta da una patologia invalidante e cronica“.

Carmen ha poi aggiunto che non avrebbe mai potuto offendere una donna, che lei non conosceva alcuna persona affetta da questa malattia. A causa di ciò nel momento in cui quella donna ha detto di non andare a lavorare a causa del ciclo, le è sembrata un’esagerazione. Cioè secondo Carmen la signora in quel frangente non avrebbe mai fatto riferimento ad una malattia.

Carmen ha voluto aggiungere: “Sono mortificata, chiedo di nuovo scusa a lei e a tutte le donne affette da endometriosi” per poi aggiungere che sarebbe anche che si facesse più informazione su questa malattia, che ancora oggi molte donne – come lei – purtroppo non conoscono.