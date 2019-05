Carmen Di Pietro si candida come nuova tronista di "Uomini e Donne"

Carmen Di Pietro, dopo i suoi due matrimoni ormai finiti con Sandro Paternostro e Giuseppe Iannoni, è single ma soprattutto pronta ad innamorarsi nuovamente. La showgirl ha dunque chiesto espressamente a Maria De Filippi di riservarle un posto come tronista di “Uomini e Donne” nella prossima edizione, che inizierà ad autunno sempre su Canale 5.

Con una lunga intervista al settimanale Spy, la showgirl ha voluto parlare della sua ultima relazione con l’imprenditore Livano, asserendo che è durata solo un anno, ma lei sperava durasse di più. Scendendo nei dettagli, Carmen ha rivelato che purtroppo i rispettivi caratteri erano molto diversi e lui era sempre in giro per lavoro. La lontananza cominciava a pesarle, tanto che era arrivata al punto di pensare che forse non era amore.

“Ad ogni modo, ora sono single, ma voglio assolutamente trovare un uomo” ha chiosato apertamente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Carmen si è detta convinta di voler cercare marito e se Maria De Filippi dovesse invitarla a “Uomini e Donne” correrebbe immediatamente, tanto che si immagina già seduta sulla poltrona rossa con tutti i baldi giovanotti che le sfilano davanti.

La Di Pietro, inoltre, ha anche voluto rivelare il suo prototipo di uomo ma soprattutto le caratteristiche che, secondo i suoi gusti, dovrebbe avere: “Alto, ma non esageratamente, sui 40 anni, bello, moro, simpatico. Mi sono arrivati un sacco di messaggi su Instagram, ma più che altro da parte di ventenni e trentenni. Mai dire mai eh, ma non posso”, ha infatti rivelato la showgirl.

Non ci resta dunque che attendere la prossima edizione di “Uomini e Donne” per vedere se effettivamente, seduta sulla poltrona rossa, ci sarà Carmen Di Pietro, pronta non solo a farsi corteggiare, ma soprattutto ad uscire dalla trasmissione con l’uomo della sua vita. Maria De Filippi dovrà dunque tenere ben presente questa richiesta e accontentare la showgirl amatissima dal pubblico.