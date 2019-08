Carmen Di Pietro presenta il suo toy boy: "Se me lo avessero detto mi sarei fatta una risata"

La controversa Carmen Di Pietro è tornata a far parlare di sé sempre per questioni di cuore. Diventata famosa per il discusso matrimonio con il giornalista Sandro Paternostro – lui aveva 76 anni, mentre lei soltanto 33 – e per lo scoppio di una protesi al seno durante un volo aereo, ora torna alla ribalta del gossip esattamente per la situazione opposta: Carmen frequenta un ragazzo di 25 anni, contro i suoi 54. Tra i due quindi ci sono ben 29 anni di differenza.

Lo ha rivelato lei stessa sulle pagine della rivista “Grand Hotel” e racconta come questa nuova relazione sia iniziata per caso lasciando incredula anche la stessa Carmen: “Se soltanto due mesi fa mi avessero detto che mi sarei innamorata di un ragazzo più giovane di 29 anni mi sarei fatta una risata”, e subito dopo rivela che dei suoi 54 anni, ne sente solo 25 “Ma sono pur sempre una donna adulta e madre di due figli… Invece poi sulla mia strada ho incrociato un personal trainer con un fisico da urlo e maniere da principe, che mi ha rapito corpo, anima, cuore, cervello”.

Carmen Di Pietro, presenta il suo nuovo fidanzato 25enne

L’uomo che le ha rubato il cuore si chiama Matteo, ha origini italo-venezuelane e non ha perso tempo: dopo aver scambiato poche parole con l’avvenente showgirl, è scattato subito l’invito a cena. Proprio durante quel loro primo appuntamento, l’ex concorrente del Grande Fratello ha potuto apprezzare il romanticismo e la galanteria del suo cavaliere: “Come quella di guidare a venti all’ora, perché sapeva che ho il terrore dell’auto; si era persino portato dietro una piantina di basilico perché sa che adoro averne qualche fogliolina sulla pasta al pomodo”.

Tutte queste accortezze hanno fatto perdere la testa a Carmen che, a fine serata, era già innamorata pazza del suo Principe Azzurro, come lei stessa ha dichiarato. Chi pensa che la storia sia destinata a rimanere una bella conoscenza, si sbaglia di grosso! I due hanno già progettato un viaggio in Venezuela per conoscere i fututi suoceri della Di Pietro.

Non solo, anche il personal trainer avrà l’onore di conoscere i figli che Carmen ha avuto con l’ex marito Giuseppe Inannoni: Alessandro e Carmelina. “Voglio vivermi questa neonata storia con Matteo, qualunque cosa diventerà e dovunque mi porterà. Male che vada, ho conosciuto un ragazzo bello, dolce e gentile che mi sta regalando un’estate indimenticabile”, ha voluto precisare Carmen, al culmine dell’entusiasmo per questa sua nuova conoscenza che potrebbe riservarle bellissime emozioni nel futuro.