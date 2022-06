Carmen Di Pietro, ora si spiega tutto: "Ecco perché non è dimagrita.."

Ascolta questo articolo

Ormai ci siamo quasi. L’Isola dei Famosi, il notissimo reality show di sopravvivenza, sta ormai per chiudere i battenti. Ci avviciniamo sempre di più alla puntata finale di fine giugno che decreterà finalmente il vincitore. In lizza ci sono diversi nomi, e quest’anno ha colpito più di tutti la presenza dell’attore Nicolas Vaporidis, che è stato uno dei leader sin da quando ha messo piede sull’isola. Anche quest’anno non sono mancate le scaramucce tra i concorrenti.

La conduzione della trasmissione è stata affidata a Ilary Blasi. Sin dai primissimi istanti sull’isola i naufraghi hanno fatto i conti con il meteo e con le condizioni di vita che non sono affatto confortevoli. Molte volte infatti sull’isola, che si trova sperduta nell’oceano in Honduras, manca il cibo e i concorrenti devono lottare per poter mangiare qualcosa, spesso procurandesola da sè. Ma c’è una concorrente che non è dimagrita poi così tanto, ovvero Carmen Di Pietro. Vediamo perchè.

Perchè Carmen non è dimagrita

I telespettatori sono sempre molto attenti a quello che succede presso l’Isola dei Famosi e ai relativi concorrenti. Per questo non hanno potuto fare a meno di notare come la Di Pietro non sia poi tanto dimagrita in questi tre mesi di permanenza in Honduras. Ma c’è un motivo ben preciso per cui questo è avvenuto.

Come si sa i concorrenti affrontano spesso delle prove in cui devono riuscire a superarsi. Se questi ultimi vincono la prova è possibile che possano ottenere qualcosa in cambio, come ad esempio del cibo. Carmen Di Pietro è stata quella che ha potuto mangiare di più in quanto ha partecipato a numerose prove ricompensa.

Per questo lei è quella che tra i naufraghi forse è dimagrita meno di tutti. Ovviamente attorno alla questione ci sono state le immancabili polemiche da parte della pubblica opinione. Carmen è stata quella che più di tutti sull’isola si è lamentata per la fame. Tra i naufraghi, Edoardo Tavassi è quello ad aver perso più peso, ben 15 kg; Nick Luciani è dimagrito 8 kg; Nicolas Vaporidis 7 kg; Marco Cucolo 6 kg.