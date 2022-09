Ascolta questo articolo

Non riesce più a dormire in un letto e deve avere sempre con lei scorte di cibo: questo è quello che ha dichiarato Carmen di Pietro dopo la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”. Sembra infatti che la giunonica showgirl stia accusando spiacevoli conseguenze dovute al soggiorno in Honduras e che stia ancora cercando di risolvere anche disturbi a livello psicologico.

Dopo la testimonianza di Francesca Lodo, anche lei notevolmente provata dopo il rientro in Italia, ora anche la Di Pietro sulle pagine del settimanale “Nuovo” rivela la stessa condizione di disagio. Carmen è rimasta sull’isola per ben 99 giorni e la mancanza di cibo deve averla segnata molto profondamente.

Carmen di Pietro non riesce a superare le difficoltà incontrate a “L’Isola dei Famosi”

“Mi sono data tempo un mese ma se non ce la farò mi rivolgerò ad uno psicologo. Anche i miei figli si stupiscono che non riesca più a dormire sul letto, rifiutando le comodità, e che io faccia sei piani di scale pur di prendere un pacchetto di cracker”, ha ammesso che la sua spesa quotidiana è raddoppiata, proprio per quell’ansia che non l’abbandona di non avere abbastanza viveri con sé.

Non riesce ancora a dormire sul letto, ma trascorre la notte per terra su un tappetino. Comunque tiene a precisare che non si pente di aver partecipato al reality, soprattutto perché il programma le ha dato la possibilità di riavvicinarsi a suo figlio, Alessandro Iannoni nato dalla relazione con l’ex marito Giuseppe.

Ricordiamo che la Di Pietro anche ai tempi della sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” ha sempre manifestato il suo stretto legame con il cibo, soffrendo ogni qualvolta fosse costretta a rinunciare a qualcosa per i pochi soldi destinati alla spesa settimanale, figuriamoci su un’isola deserta con una razione di pochi grammi di riso al giorno.