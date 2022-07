Carmen Di Pietro, la tragica notizia in diretta Tv sulla figlia: "Faremo di tutto per salvarla"

Ascolta questo articolo

In Italia tutti conoscono Carmen Di Pietro, la quale recentemente ha partecipato come naufraga all’Isola dei Famosi 2022. Quest’anno l’edizione voluta dalla produzione prevedeva la partecipazione in coppia, e la Di Pietro ha partecipato assieme a suo figlio Alessandro Iannoni, il quale ha fatto molto parlare di sè anche per la sua decisione di lasciare l’Isola e continuare a studiare, in quanto se avesse proseguito la sua avventura avrebbe rischiato di saltare esami molto importanti.

Il ragazzo è stato molto apprezzato per questa sua decisione, anche se come sempre accade in questi casi non sono mancate le critiche. Carmen Di Pietro ha anche un’altra figlia, Carmelina, la quale pare non abbia passato un ottimo periodo. E Carmen ha raccontato quei delicati momenti alla stampa, in particolare al giornale Gente. I fan sono rimasti senza parole.

Il calvario della figlia

“È nata prematura di otto mesi, era così piccina che l’hanno trasferita di ospedale: da Salerno a Battipaglia e messa in un’incubatrice. I medici mi dissero ‘Faremo di tutto per salvarla’” – con queste parole Carmen Di Pietro ha ricordato il momento in cui è nata la sua bambina, che nata prematura ha rischiato di non farcela.

Carmen ha ricordato al giornale Gente come piangesse tutte le notti pensando alla figlioletta che era in quello stato. In quei terribili momenti Carmen si è affidata alla Fede. Adesso la figlia di Carmen sta bene e vive la sua vita normalmente, ma quel periodo ha segnato mamma Carmen in modo particolare.

Ancora oggi la Di Pietro ha un rapporto molto particolare con le malattie, che teme in ogni sua sfaccettatura. “Per me è la malattia, quella che non ti fa più riconoscere le persone care, i figli. Di quello ho il terrore” – così ha spiegato Carmen alla stampa. Nell’intervista, parlando della sua vita privata, la Di Pietro ha dichiarato che oggi non si vede necessariamente al fianco di un altro uomo.