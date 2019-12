Carmen di Pietro contro una radioascoltatrice affetta da endometriosi: "Non sei degna di essere donna"

In una puntata di “Morning Show” andata in onda su Radio Globo, Carmen di Pietro è stata protagonista di un duro scontro con una radioascoltatrice affetta da endometriosi, che ha sollevato un vespaio di polemiche sul web e non solo. Tutto parte da alcune affermazioni della ragazza in collegamento che sostiene di non riuscire a recarsi al lavoro durante il periodo del ciclo.

La Di Pietro, dopo aver ascoltato queste affermazioni, parte come un treno e comincia a inveire contro di lei: “Ma stai zitta! Non sei degna di essere donna se dici una cosa del genere!” e a nulla servono i chiarimenti della ragazza che insisteva con il precisare il fatto di essere anche stata operata.

Carmen Di Pietro ha continuato il suo attacco dicendo che esistono delle pillole per i dolori e ha esortato la ragazza a prenderle, per poi ironizzare: “Poverina! Poverina! Ragazzi, facciamo una colletta e paghiamo a questa“, di tutta risposta si è sentita arrivare un bel “Vaffan***o” dritto nei denti, arrivato dalla radioascoltatrice portata all’esasperazione dell’invettiva della Di Pietro.

Questo scontro ha provocato molta indignazione sul web, infatti chi stava ascoltando in diretta questo triste intervento della Di Pietro, non ha gradito per niente e sono uscite affermazioni del tipo: “Carmen io ti querelavo! Ma come ti permetti, la coatta dietro ad un microfono” e ancora: “Vattene da Radio Globo che da quando ci sei tu ho dovuto cambiare radio… Sei insopportabile, la stupidità in persona“, fino a consigliarle di documentarsi prima di aggredire in quel modo le persone.

Sulle parole di Carmen di Pietro interviene la Fondazione Italiana Endometriosi

Anche la Fondazione Italiana Endometriosi che da anni si batte per diffondere il più possibile informazioni su questa sindrome che colpisce sempre più donne, ha voluto prendere le distanze e condannare il comportamento di Carmen Di Pietro. Ha spiegato che solo sul territorio italiano ci sono circa 3.000.000 di donne che soffrono di questa patologia e sono ormai più di 10 anni che cercano di trovare una cura.

Precisa anche che non si tratta di dolori normali dovuti al ciclo, ma una malattia grave per la quale: “Non basta ‘prendere un antidolorifico e andare a lavoro’“. La onlus conferma che, purtroppo, c’è ancora molta ignoranza sull’argomento e conclude tristemente: “Condividere post come questo non solo è poco gratificante per il lavoro che svolgiamo, ma è un insulto per 3 milioni di donne italiane che combattono di giorno in giorno. Per essere consapevoli, per poter esprimere un giudizio, bisogna prima di tutto informarsi”.