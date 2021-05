Carmen Consoli, svelato il mistero del padre di suo figlio: "Siamo soli e felici"

Nel podcast del Corriere della Sera “Mama non mama”, Carmen Consoli ammette esplicitamente quello che già in passato aveva più volte dichiarato tra le righe, ovvero che suo figlio Carlo Giuseppe, di otto anni appena compiuti, è figlio di un uomo sconosciuto. Non ha un padre che conosce, vive da solo assieme a lei e loro sue sono già una famiglia.

Una famiglia arcobaleno, felice e serena; così come sereno sta crescendo il piccolo Carlo Giuseppe, come afferma l’artista catanese nel suo podcast destinato a sollevare una marea di polemiche. Il bimbo è stato concepito a Londra con la fecondazione assisistita, dopo che la cantante ha affrontato un percorso lungo e impegnativo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico.

Carmen Consoli mamma del piccolo Carlo Giuseppe, avuto grazie alla fecondazione assistita

Un percorso che in Italia alla donna è precluso per legge, mentre in molti altri Paesi di Europa non solo è legale, ma ogni anno viene scelto da sempre più donne che non vogliono rinunciare alla maternità nonostante non abbiano un compagno o amino un’altra donna. “Ho concepito mio figlio con la fecondazione assistita, cresce sereno” sono state le prime parole di Carmen Consoli nel nuovo podcast del Corriere della Sera.

La cantante ha proseguito spiegando che l’esperimento nel suo caso è riuscito al meglio, augurandosi al contempo che in Italia qualche partito politico prenda in considerazione di rendere possibile la procedura anche da noi. La Consoli ha spiegato di considerarsi una sorta di “apri pista” in questo campo. Il suo è stato un test con esito positivo, proprio come quello della sua collega Gianna Nannini, mamma di Penelope, nata anche lei grazie alla fecondazione assistita.

Carmen Consoli ha rivendicato inoltre la felicità e la serenità di suo figlio, spiegando che il desiderio di un figlio in lei è maturato dopo la dolorosa scomparsa dell’amato padre. E così, dopo un iter lungo due anni fatto di accertamenti medici e test psicologici, la cantante ha selezionato un donatore (non anonimo), laureato in medicina e amante della musica classica.