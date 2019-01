Carlotta Mantovan presa di mira dagli haters: "Sempre la stessa smorfia, sei pesante!”

Carlotta Mantovan dal 26 marzo 2018 ha perso una fetta del suo cuore, quella che apparteneva al marito e conduttore amato da tutti Fabrizio Frizzi prematuramente scomparso a causa di un male incurabile. Durante la sua malattia si era sempre mostrata forte e coraggiosa tanto da apparire sorridente accanto a lui nelle sue ultime settimane di vita.

Dopo la sua morte l’amica Antonella Clerici l’ha voluta con lei su Rai1 nel revival di Portobello mentre Carlo Conti e altri amici fraterni di Fabrizio Frizzi non l’hanno mai abbandonata ma anzi, hanno preso sotto la loro ala protettiva anche la piccola figlia Stella rimasta sola senza il papà. Carlotta ha cercato in ogni modo di andare avanti senza oltretutto mai ostentare la sua vita ma anzi, affidando ai social il suo quotidiano.

Questo sembra però aver infastidito moltissimo alcuni terribili haters che negli ultimi giorni hanno pensato bene di riversarsi sul profilo social della Mantovan attaccandola ferocemente. Ad essere preso di mira il suo sorriso che a qualcuno non sembra essere per nulla tenero e sincero ma paragonabile invece ad una smorfia petulante e pesante.

“Credo che un dolore così sia devastante, però vedo sempre la stessa smorfia… Fotografie uguali tra loro… Pesanti“ ha scritto un utente infastidito dall’atteggiamento della conduttrice. Fortunatamente non tutti sembrano pensarla in questo modo e proprio per questo in molti si sono accaniti contro i ‘leoni da tastiera’ complimentandosi invece con la Signora Frizzi per il suo modo di essere.

Per il momento la stessa Carlotta non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito ne tantomeno rispondere a tali accuse pesanti. Sicuramente il suo pensiero principale non è dar soddisfazione a chi non ha di meglio da fare che attaccarla ma concentrarsi, come sempre, sulla felicità e sulla vita della sua bellissima figlia Stella che sta diventando una bellissima signorina.